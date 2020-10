Lugo: l’8 ottobre nuova seduta del Consiglio comunale

Giovedì 8 ottobre alle 20 è convocato il Consiglio comunale di Lugo, che si svolgerà in presenza, nel Salone Estense della Rocca. Non sarà possibile la presenza del pubblico, i cittadini potranno però seguire la seduta in streaming, collegandosi la sera del Consiglio comunale al seguente link https://stream.lifesizecloud.com/extension/273148/0d36220e-05a4-4d0b-ba62-2c1b53d580a5. Tra i punti all’ordine del giorno c’è la surrogazione di un componente nella consulta di decentramento Lugo est. L’elenco completo degli ordini del giorno è disponibile al link http://www.comune.lugo.ra.it/Comune/Governo-della-Citta/Consiglio-Comunale/Ordini-del-Giorno-del-Consiglio-Comunale/2020/O.d.G.-del-8-ottobre-2020.