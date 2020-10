Obbligo d’indossare quasi sempre la mascherina nel nuovo decreto del Governo valido fino al 15 ottobre

Dopo le due fumate nere di ieri martedì 6 ottobre per assenza del numero legale, oggi mercoledì 7 ottobre in mattinata la Camera dei Deputati ha approvato la risoluzione della maggioranza di Governo sul Covid con 253 Si e 3 No. L’opposizione non ha votato. La risoluzione impegna il Governo a “disporre la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021” e “a provvedere affinché su tutto il territorio nazionale sia introdotto l’obbligo di indossare la mascherina anche nei luoghi all’aperto e per l’intero arco della giornata”. Il Consiglio dei Ministri, convocato subito dopo il sì di Montecitorio, ha quindi approvato un nuovo decreto che segue le indicazioni del Parlamento sullo stato di emergenza e sulle altre misure per fronteggiare quella che viene definita la seconda ondata di Covid-19.

Il decreto legge riduce i poteri dei Presidenti di Regione sul contenimento del Covid (potranno emanare solo ordinanze restrittive rispetto a quelle del Governo e non più allentare i divieti), regola l’uso delle mascherine all’aperto, proroga al 31 ottobre i termini della cassa integrazione in deroga contenute nel decreto legge Rilancio 14 agosto 2020 e allunga la vita del Dpcm del 7 settembre in scadenza alla mezzanotte di mercoledì, che resta valido fino al 15 ottobre.

Sulle mascherine, il testo parla di obbligo di «avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e in tutti i luoghi all’aperto allorché si sia in prossimità di altre persone non conviventi». Sono esclusi dall’obbligo «i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; i bambini di età inferiore ai sei anni e i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità». La multa prevista per chi trasgredisce sull’uso della mascherina va da 400 a 1.000 euro.

SINTESI DELLE PRINCIPALI COSE DA SAPERE SULL’USO DELLA MASCHERINA

Quando uno esce di casa deve averla sempre con sé? Sì, la mascherina va tenuta sempre a portata di mano.

Se uno passeggia in un centro abitato deve indossarla? Sì, ogni volta che ci si trova in prossimità di una persona non convivente. Se invece uno/a passeggia con la moglie o il marito o in compagnia dei figli, e nei pressi non ci sono altri, non è necessario indossarla.

Se uno passeggia in una zona isolata deve indossarla? No. Ma deve metterla subito se incontra altre persone.

Per strada o in una piazza la mascherina va indossata? Sì, il decreto prevede l’obbligo di indossarla in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

Che cosa bisogna fare prendendo un mezzo pubblico? Alla fermata e poi a bordo del mezzo (bus, treno, etc…) bisogna sempre indossare la locandina.

In macchina bisogna indossare la mascherina? No, se si è da soli o con i congiunti. Sì, se a bordo si trasportano persone non conviventi.

In moto, bici o monopattino serve la mascherina? No se uno è da solo. Sì se uno viaggia con una persona diversa da un congiunto.

Durante l’attività motoria o sportiva si deve usare la mascherina? No, sia all’aperto sia al chiuso non deve essere indossata, a meno che non sia possibile mantenere la distanza di 2 metri dalle altre persone.

In ufficio o al lavoro devo usare la mascherina? Sì, è obbligatoria sempre al chiuso a meno che uno/a non sia in stanza da solo/a.

Nei negozi va usata? Sì, è obbligatoria.

Al ristorante o al bar bisogna usarla? Al ristorante si deve indossare quando non si sta seduti al tavolo. Al bar si deve indossare prima e dopo la consumazione di cibo e bevande e in questo caso va mantenuta la distanza di un metro.

I minori devono indossare la mascherina? Sì, è obbligatoria dai 6 anni in su.

Le persone con disabilità devono indossare la mascherina? Sono esentati coloro che hanno patologie o disabilità incompatibili con la copertura di naso e bocca.