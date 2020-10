Sindaco Medri e Assessore Zavatta incontrano il Consiglio di Zona di Pisignano sul tema della sicurezza

A causa di ripetuti furti e tentativi di scasso verificatisi nelle zone di Pisignano e Cannuzzo, l’Amministrazione comunale, nelle persone del Sindaco Massimo Medri e dell’assessore Cesare Zavatta unitamente ai vertici della Polizia Locale, ha incontrato i rappresentanti del Consiglio di Zona e del controllo di vicinato. Nel frattempo il Sindaco aveva già segnalato al Prefetto di Ravenna la necessità di fare attenzione ai fenomeni evidenziati e l’opportunità di discuterne all’interno del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblici. Durante la riunione sono stati messi in evidenza le forti preoccupazioni dei cittadini e delle famiglie della zona che manifestano apertamente il proprio disagio e la richiesta di adottare misure efficaci di prevenzione e protezione.

A questo scopo, oltre alle attività d’indagine attivate dagli organi di Polizia competente, si è deciso di continuare a garantire un presidio del territorio tale da contribuire a disincentivare eventuali azioni delittuose. Il contributo del controllo di vicinato può aiutare, in forte collaborazione con le autorità preposte, a condurre le indagini, a fornire elementi utili per individuare gli autori materiali dei reati e gli eventuali basisti. Qualora dovesse perdurare l’attuale situazione con il protrarsi dei reati di danno e invasione di proprietà private si convocherà una pubblica assemblea per verificare l’efficacia delle misure adottate.