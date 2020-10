Andrea Corsini: il 20 ottobre a Roma con Anas e Mit si decide sul futuro di Ravegnana e E55

Dopo il pronunciamento del Comune di Ravenna – a larga maggioranza e con convergenza di buona parte della minoranza sulle posizioni della Giunta – che si è espressa per la riqualificazione dell’attuale percorso della Ravegnana, e dopo un analogo orientamento emerso anche a Forlì, a che punto siamo con la cosiddetta nuova Ravegnana? Lo abbiamo chiesto all’Assessore ai Trasporti della Regione Emilia-Romagna Andrea Corsini.

“Il 20 ottobre come amministratori dell’Emilia-Romagna siamo a Roma per fare il punto di alcune infrastrutture regionali con Anas e Ministero. L’obiettivo è stipulare una convenzione con Anas e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per incardinare anche quest’opera. Infatti, Anas ha degli accordi di programma pluriennali con il MIT, fatti su base regionale, che stabiliscono regione per regione le opere infrastrutturali che devono essere progettate e finanziate e poi realizzate da Anas. La nuova Ravegnana non è nel programma vigente per l’Emilia-Romagna, perché è stata inserita nel PRIT solo da ultimo, come si sa. Siccome in linea generale l’Anas progetta solo le opere previste nell’accordo di programma, per potere iniziare la progettazione della nuova Ravegnana noi dobbiamo attivare lo strumento della convenzione con Anas e Ministero. La convenzione consentirebbe ad Anas di fare il progetto anche se non è inserito nell’accordo di programma in essere. Dentro la convenzione non ci sarà solo la Ravegnana, ci saranno anche altre opere diventate urgenti.”

E poi?

“Una volta firmata la convenzione, Anas con proprie risorse fa il progetto, il preliminare, il definitivo e l’esecutivo con il concorso economico della Regione, perché nel bilancio 2021 noi metteremo risorse per la progettazione dell’opera. Il resto sarà a carico dell’Anas. E così la fase progettuale potrà iniziare. Poi, quando nel 2021 si rinnoverà l’accordo di programma fra Anas e Ministero, per quanto riguarda l’Emilia-Romagna dentro metteremo sicuramente anche la nuova Ravegnana, da finanziare. Questo è il percorso. Naturalmente è un percorso complesso e sappiamo che per vedere realizzata la nuova Ravegnana ci vorranno un po’ di anni.”

In particolare, conoscendo i tempi di Anas, che ha ancora lì fermi quasi 100 milioni di euro da investire in opere infrastrutturali promesse e che Ravenna aspetta da anni.

“Sono 90 milioni per l’esattezza. Entro ottobre faremo un’iniziativa a Ravenna a cui sarà presente anche il capo compartimento Anas dell’Emilia-Romagna, che dovrebbe in quella occasione finalmente annunciarci che nel 2021 partiranno i primi stralci di quegli interventi.”

Ricordiamo quali sono.

“Gli interventi Anas riguardano la riqualificazione della Classicana, l’adeguamento della A16 e della Romea Dir.”

L’altro grande capitolo riguarda la E55, di cui si torna a parlare con insistenza da qualche mese a questa parte. Anche se non mancano gli scettici, visti i precedenti.

“L’idea della Ministra Paola De Micheli, che è poi anche la nostra, è quella di prevedere l’opera fra i finanziamenti del Recovery Fund, perché si tratta di un’opera di interesse nazionale. Ma lasciatemi precisare bene prima una cosa, soprattutto a beneficio degli abitanti di Mezzano e dintorni. La E55 e la variante di Mezzano sono due cose diverse e si faranno entrambe. Una non è alternativa all’altra. In termini temporali, la priorità è quella delle varianti alla Ss16, quella di Argenta che sta per partire, poi quella di Alfonsine, quella di Mezzano e quella di Fosso Ghiaia. Queste varianti si faranno e ci doteremo degli strumenti per farle, attraverso le convenzioni e gli accordi di programma con Anas.”

Altra cosa invece è la E55.

“Esattamente. Io ho sempre pensato che abbandonare il progetto della E55 Orte-Mestre sia stato un errore, però è andata così. Adesso c’è la volontà di riproporre il tema di questa infrastruttura, anche perché ci sono i soldi del Recovery Fund. E poi perché abbiamo consapevolezza che il tema del collegamento del Porto di Ravenna con il Nord-Est e con l’Europa non lo risolviamo con la variante sulla Ss16. Ci vuole una strada di rango europeo che colleghi il nostro porto con il nodo di Mestre e con il Nord Europa, senza per forza passare da Bologna e ingolfare il nodo bolognese. Ora dobbiamo capire meglio che cosa hanno in mente al Ministero, però in ballo ci può essere un adeguamento della attuale E45 da Orte a Ravenna, in sede, sul tracciato attuale. E c’è l’ipotesi del nuovo tratto da Ravenna verso Mestre. Non un’autostrada, perché sarebbe un’opera troppo complessa e con un impatto troppo grande sul territorio, c’è il rischio di incartarsi subito. Io penso piuttosto a una superstrada a 4 corsie, due per senso di marcia, come l’attuale E45, certamente più moderna e funzionale rispetto alla E45 realizzata già diversi anni fa. Noi stiamo pensando al tratto emiliano fino al Po, che corra parallelo alla Romea, all’interno, lasciando le valli sulla destra. Poi dobbiamo trovare l’accordo con il Veneto per il tratto dal Po a Mestre. E qui il discorso con Zaia e la Regione Veneto è già aperto. Se arrivano i soldi del Recovery Fund tutta questa partita potrebbe essere avviata anche prima del previsto.”

Quanto costa quest’opera?

“Secondo i nostri calcoli di massima, per la parte emiliano-romagnola della E55 servono circa 850 milioni. La nuova Romea o E55, la superstrada di cui stiamo parlando, intorno a Ferrara verrebbe poi a collegarsi con la nuova Cispadana che arriverà al casello di Ferrara Sud: si andrebbe a completare così un grande anello viario che rende assolutamente più moderni e funzionali i collegamenti verso il Nord Europa di tutta la nostra regione, senza ingolfare il passante di Bologna.”