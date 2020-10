Cervia. Un ristorante sull’acqua nell’area ovest del Porto Canale. La proposta della Lega all’amministrazione                                                                      

I consiglieri comunali della Lega a Cervia, Gianluca Salomoni e Daniela Monti, hanno presentato un’interpellanza rivolta all’Amministrazione Comunale, in merito alla possibilità di concedere una specifica autorizzazione circa la realizzazione, lungo il Porto Canale di Cervia ( nell’area ovest ) di un ristorante sull’acqua.

“Da vari anni a questa parte, grazie alla lungimiranza di alcuni privati, abbiamo visto rinascere l’asta del Porto Canale compresa fra il ponte Cavour ed il ponte Delle Paratoie, lato sud. Nell’area sopra descritta è acclarata la presenza di importanti esercizi pubblici (ristoranti, bar, ecc…ecc…) che finalmente hanno reso interessante la passeggiata in questo tratto sebbene la parte settentrionale rimanga letteralmente abbandonata a se stessa in attesa che decolli la nuova riqualificazione dell’intero comparto del Magazzino del Sale (c.d. Darsena Nord) che continua a vedere, ahimè, sempre una Torretta Enel abbandonata a se stessa con il tetto letteralmente sfondato, la cui causa ricordiamo, fu da imputare negli anni ai vari crolli della struttura che, con la persistente penetrazione di acqua piovana, non hanno fatto altro che aumentarne il continuo degradamento” dichiarano i due consiglieri.

“Vogliamo attenzionare a questa nuova Giunta il tratto di canale, oggetto di una passata ristrutturazione nella parte più a ovest, compreso fra il ponte Cavour ed il ponte San Giorgio – proseguono -. La porzione di cui sopra (via Luigi Ganna), situata sul lato di Cervia, ossia nel versante più meridionale, è costituita da una pista ciclabile senza la presenza di significative attività commerciali che la possano rendere appetibile ad un prolungamento della passeggiata”.

“Perché, ad esempio, non studiare la possibilità di concedere una specifica autorizzazione circa la realizzazione di uno (ad esempio) “zatterone” (es. ristorante sull’acqua o quant’altro di similare), ben amalgamato all’ambiente marino, fungente da attrattiva unica nel suo genere?” domandano Salomoni e Monti. “E’ sufficiente andare a Parigi, lungo il fiume Senna, per vedere svariati locali pubblici situati proprio sulle rive di questo importante corso d’acqua”.

I due consiglieri chiedono: ” l’Amministrazione Comunale sarebbe favorevole a questa proposta formulata dagli scriventi?”, “Quale sarebbe l’iter procedurale per dare origine al progetto sopra sommariamente esposto ovvero quali eventuali vincoli e/o limitazioni esisterebbero?” “Quale giudizio esprime la Giunta in merito?”