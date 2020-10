I volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile in piazza della Libertà a Bagnacavallo

Sabato 10 ottobre dalle 9 alle 12, in piazza della Libertà a Bagnacavallo, i volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile saranno presenti per dare informazioni sul sistema di protezione civile del Comune. Sarà inoltre possibile visionare i mezzi in dotazione al Gruppo: ora il Comune di Bagnacavallo ha in disponibilità operativa dei volontari due mezzi attrezzati per le emergenze e intende continuare nella formazione e nel potenziamento delle proprie capacità operative e di intervento in caso di necessità.

In particolare, è stato di recente acquistato un Fiat Fullback doppia cabina allestito e attrezzato con gruppo elettrogeno, motopompa aspiraliquidi, pallone illuminante per ampie superfici e dotazioni di protezione per la sicurezza dei volontari. L’attrezzatura potrà essere rimossa o modificata in base alle esigenze del momento. Il veicolo così allestito sarà inserito nella disponibilità della “colonna mobile regionale” di Protezione Civile, oltre a essere utilizzato dai volontari del Gruppo Comunale di Bagnacavallo per le eventuali emergenze che potranno presentarsi sul territorio. Il veicolo attrezzato, del costo di 48.460 euro, è stato acquistato grazie a un contributo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, per il tramite della Regione, di 31.996 euro.