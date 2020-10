Trovato morto il bolognese scomparso al Poligono di tiro di Casal Borsetti

Lo hanno trovato nel pomeriggio di ieri 7 ottobre. Morto, come si temeva. L’uomo, Emanuele Petrella, 43 anni, bolognese, era scomparso da casa fra venerdì e sabato della scorsa settimana. La sua auto era stata ritrovata davanti a uno degli ingressi del Poligono militare di Casal Borsetti. E qui si erano concentrate le ricerche. Il corpo è stato rinvenuto a un chilometro dall’auto. Ora si indaga per capire le cause della morte. La notizia è riportata oggi dalla cronaca locale de Il Resto del Carlino.