Flash mob, questa mattina, 9 ottobre, in Piazza del Popolo a Ravenna, promosso da Fridays For Future Ravenna in difesa del clima. I giovani attivisti, con scope in mano, hanno inscenato “ironicamente” il progetto di ENI per il confinamento della CO2 all’interno dei giacimenti metaniferi esauriti.

“Stiamo parlando della Carbon Capture and Storage, un progetto fallimentare che potrà sopravvivere solo grazie ad ingenti finanziamenti pubblici, ma che non risponde alle impellenti esigenze dell’EmergenzaClimatica, ma che anzi ha il solo scopo di prolungare la vita del fossile” avevano spiegato -. Un po’ come nascondere la polvere sotto il tappeto senza risolvere i veri problemi”.