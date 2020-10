Nuovo caso di studente positivo a Ravenna: Angelini (Sanità Pubblica): “Nessun contagio è avvenuto a scuola”

A quattro settimane dall’inizio della scuola sale a 12 la conta dei tamponi positivi tra alunni e studenti degli istituti ravennati. L’ultimo è proprio di ieri e riguarda una bambina che frequenta una scuola primaria di Ravenna città. In questo caso, come in diversi altri, la classe che frequenta non è stata posta in quarantena preventiva, perché il personale dell’Ausl ha verificato il preciso rispetto di ogni norma sul distanziamento e dunque le probabilità che sia scoppiato un focolaio all’interno della classe è stata considerata irrilevante. Tutti i compagni di classe sono comunque stati sottoposti ad un primo tampone, al quale ne seguirà un secondo dopo 14 giorni, a scopo preventivo.

La dottoressa Raffaella Angelini, direttrice del Dipartimento Sanità Pubblica dell’Ausl Romagna afferma: “È indubbiamente vero che sono stati rilevati casi di Covid, in forma asintomatica, tra gli studenti frequentanti le scuole ravennati, ma si tratta, per la totalità dei casi, di contagi avvenuti fuori dalle mura scolastiche. A scuola non si è verificato alcun caso secondario”.

In pratica, gli studenti risultati positivi sono stati individuati dall’Ausl a seguito di attività di contact tracing, prevalentemente in quanto familiari di persone positive o comunque venuti a contatto stretto con persone risultate positive al test anticovid.

Cosa accade dunque quando uno studente ha un tampone positivo?

“Poiché questi minori frequentavano la scuola – precisa la dottoressa Angelini -, l’Ausl ha svolto tutti gli accertamenti del caso, per evitare il diffondersi di eventuali focolai. Per prima cosa i nostri referenti Covid si recano nelle scuole a verificare la corretta applicazione dei protocolli (distanziamento tra i banchi, uso delle mascherine in movimento, opportuno distanziamento anche durante l’intervallo, ecc…, n.d.r.). Se le norme sono seguite con scrupolo, si limita l’indagine alla classe, che non viene posta in quarantena: invitiamo ad indossare la mascherina anche al banco ed eseguiamo 2 tamponi, uno immediatamente e uno a distanza di 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo. Per ora, posso affermare che in tutte le situazioni osservate, non solo in provincia di Ravenna ma in tutta la Romagna, non sono mai stati riscontrati casi secondari scolastici. Questo testimonia che le scuole sono molto attente e che le misure applicate sono efficaci”.

Quando scatta, quindi, la quarantena per la classe?

“Di certo nel caso di positività in un bambino che frequenta il nido o la materna: lì le misure di distanziamento non possono essere garantite: sotto i 6 anni non c’è l’obbligo di mascherina, i contatti sono più ravvicinati e dunque è giusto isolare. Ma anche alla scuola dell’obbligo o alle superiori, quando il caso risultato positivo non fosse completamente asintomatico: se il positivo aveva il raffreddore, è evidente che questo comporta una maggiore emissione di droplet potenzialmente infetto, quindi in via cautelativa si sospende la possibilità di frequentare la scuola”.

Protocolli e norme scolastiche anticovid promosse, dunque?

“Mi sento di affermare – dichiara Angelini – che la scuola in questo momento, nonostante rappresenti un rischio intrinseco, dovuto al fatto di frequentare gli stessi spazi per tante ore, è il luogo più sicuro. Il rischio di contagio è nettamente più alto in famiglia o nelle situazione extrascolastiche: l’altro giorno fuori da un bar ho notato, per esempio, un gruppetto di ragazzini vicini vicini, tutti senza mascherina, intenti a guardare uno stesso cellulare; è chiaro che il rischio in quelle situazioni è elevato”.

Consapevole del rischio potenziale nel contesto scolastico, Ausl e mondo della scuola collaborano strettamente: “Martedì scorso – precisa Angelini – l’Ufficio Scolastico Provinciale ha organizzato un incontro alla presenza dei dirigenti delle scuole della provincia di Ravenna, dei referenti Covid delle scuole e dei referenti dell’Ausl, per confrontarci su questo primo periodo e rispondere agli eventuali dubbi: ho trovato un clima costruttivo e consapevole”.

Ci sono stati diversi genitori molto critici verso un uso, da loro giudicato eccessivo, delle mascherine a scuola: anche quando i bambini sono fermi al banco e distanziati. Cosa pensa di questa posizione?

“Usare la mascherina anche da fermi e col distanziamento è una misura che noi come Ausl prescriviamo in presenza di un caso positivo e classe che non venga posta in quarantena, per il periodo di sorveglianza di 14 giorni – dice Angelini -. Al di fuori di indicazioni simili, la necessità non c’è”.

A breve arriveranno circa 2 milioni di tamponi rapidi, anche ad uso delle scuole. Come verranno utilizzati?

“Per quanto riguarda i test rapidi – prosegue Angelini -, si tratta di tamponi naso-faringei normali, che però non richiedono un’analisi di biologia molecolare delle secrezioni prelevate, quanto la ricerca di un antigene e dunque danno una risposta praticamente immediata. Funzionano con lo stesso principio di un test di gravidanza, per intenderci. Verranno utilizzati analogamente agli altri, da parte di personale medico. Sono in discussione anche test salivari, che non richiedono procedure invasive: quando e se saranno resi disponibili, potranno essere utilizzati come materiale da auto medicazione, ma con i tamponi, anche se rapidi, serve la somministrazione da parte di personale formato”.

E i test sierologici eseguibili in farmacia, indirizzati soprattutto a studenti e famiglie?

“Sono gli stessi che abbiamo utilizzato quest’estate con le cliniche mobili sulla riviera o che sono stati somministrati al personale scolastico prima dell’inizio della scuola: sono consigliati in particolare a tutti quei soggetti che ruotano attorno alla scuola, genitori, fratelli, sorelle e così via. Ne consigliamo di certo l’uso, per aumentare la sicurezza della scuola. Nel caso di positività, scatta l’isolamento e il tampone”, spiega Angelini.

In diverse città italiane, farsi fare un tampone nelle postazioni “drive in” è piuttosto complicato per le lunghe file. A Ravenna si esegue nel retro del CMP, qual è la situazione?

“Da noi, fino ad ora, non ci sono ingolfamenti – assicura -. Anzi, da qualche tempo abbiamo aperto alla possibilità di eseguire il tampone con accesso “libero” per i pazienti che hanno una richiesta del proprio medico di base. Anziché prenotarlo, c’è la possibilità di eseguirlo negli orari di libero accesso. È tutta una corsa contro il tempo, perché prima si individua un caso positivo, prima si prendono le misure per metterlo in condizione di non contagiare nessuno”.

Quindi, il bilancio di questo primo mese di scuola ci vede tutti promossi? Avanti così?

“Sì, ma più che proseguire così, dovremmo diventare sempre più bravi a seguire le regole, perché adesso che arriva l’inverno, la malattia può prendere la strada dell’aumento dei contagi. È fondamentale seguire le misure di protezione individuale, è importantissimo indossare la mascherina, mantenere il distanziamento fisico, lavarsi le mani ripetutamente e anche scaricare l’App Immuni, che ci segnala il contatto con persone positive e ci permette di salvaguardare noi stessi e la nostra famiglia”, conclude.