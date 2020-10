Archivio di Stato di Ravenna. Domenica 11 ottobre inaugura mostra dedicata ai notai ravennati

In occasione della Domenica di Carta 2020, l’Archivio di Stato di Ravenna propone una mostra documentaria con inaugurazione domenica 11 ottobre, orario 9.30-13, piazzetta dell’Esarcato n.1, dedicata alla figura dei notai ravennati: “Con mano pubblica. Scrittura, sigilli e storia dei notai ravennati dal Medioevo all’Età moderna”.

Perché una nostra dedicata ai notai? Oggi ricorriamo alla figura del notaio in pochi casi, per eventi di grande rilievo come comprare una casa, fondare una società, o lasciare un testamento. Ma nei tempi passati accadeva molto più di frequente: bastava stipulare un affitto, assegnare un lavoro, stilare una dote per doversi rivolgere a questi professionisti della scrittura documentale. Per questo le loro carte, che l’Archivio di Stato di Ravenna conserva con documenti a partire dai primissimi anni del 1300, sono una delle fonti più ricche e richieste per lo studio della storia di una città e degli uomini e donne che la abitavano. Sfogliando gli archivi dei notai, entriamo nelle case, visitiamo coltivazioni, mulini e porti, mercanteggiamo sul prezzo con pittori e scalpellini.

La mostra sarà visitabile fino al 5 novembre su prenotazione il martedì e il giovedì dalle ore 8.30 alle ore 17.00.

Per informazioni: tel. 0544 213674