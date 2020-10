Massa Lombarda. Domenica 11 ottobre ‘Asfalto Day’ per tutti gli amanti dei motori

Domenica 11 ottobre a Massa Lombarda torna “Asfalto Day”, l’iniziativa dedicata agli amanti dell’automobilismo che si svolgerà come da tradizione in via della Cooperazione dalle 10 alle 18. Nell’edizione 2020 dell’evento sarà proposta una gimkana, con diversi percorsi, eseguita con auto in prevalenza storiche su un tracciato organizzato con lo scopo di esaltare le capacità di guida a bassa velocità.

La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative anti Covid. L’iniziativa è organizzata dalla “Festa de pargher – Sagra della motoaratura” con il patrocinio del Comune di Massa Lombarda.

Per ulteriori informazioni contattare il numero 335 5345053 (Stefano).