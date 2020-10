Ravenna. Sabato 10 ottobre appuntamento con Housing First alla Farini Social week

Anche quest’anno l’equipe del progetto Housing First sarà tra i protagonisti della Farini Social week di Ravenna, la manifestazione coordinata da Città Attiva che coinvolge l’omonimo quartiere di Ravenna in manifestazioni ed eventi. L’appuntamento con Housing First è fissato per sabato 10 ottobre, dalle 15 alle 19, nella cornice dei Giardini Speyer e sarà incentrato sulla presentazione di “Housing Cards: la mostra, il gioco” e la proiezione del documentario The Passengers. Entrambe le attività intendono raccontare i protagonisti e le vicende del progetto di abitare sociale promosso dal Consorzio Solco Ravenna e dalle cooperative associate.

Il percorso espositivo Housing Cards è composto dalle illustrazioni di Eleonora Zama e dalle grafiche di Stefan Andriesei, partecipanti del progetto, e si conclude con un gioco a carte a disposizione di tutto il pubblico. The Passenger è, invece, il cortometraggio di Tommaso Valente e Christian Poli, che sta riscuotendo ottimi riscontri e menzioni speciali nei principali festival cinematografici nazionali e internazionali, e che mostra in maniera diretta la vita all’interno degli appartamenti di Housing First .

Le iniziative si svolgeranno nel rispetto di tutte le normative anti Covid-19 e su appuntamento, in modo da gestire un numero limitato di persone per volta. Per prenotare la propria visita progettohf@solcoravenna.it​, 3371579239.