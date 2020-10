A Ravenna 8 positivi, di cui 4 sintomatici. In Regione sono 384 i casi con 8.700 tamponi

LA SITUAZIONE REGIONALE, OGGI 11 OTTOBRE 2020 – Oggi in Regione con quasi 8.700 tamponi si registrano 384 casi positivi in più rispetto a ieri (erano 383 ieri sul giorno precedente), di cui 171 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. L’età media dei nuovi positivi è di 43,8 anni.

Per quanto riguarda la situazione nelle province, i numeri più elevati si registrano in quelle di a Bologna (73), Modena (54), Rimini (47), Piacenza (47), Reggio Emilia (37), a Forlì (35), Parma (31), Ferrara (28), a Cesena (16), a Imola (8) e in quella di Ravenna (8).

In provincia di Bologna sono 73 i nuovi casi: 39 sintomatici, di cui 18 considerati sporadici e 21 da focolai (familiari, presso strutture socio-sanitarie e per frequenza di luoghi pubblici); 1 caso risulta importato dall’estero (Austria) mentre 3 da regioni italiane (Puglia, Sicilia e Veneto). Dei 34 asintomatici, 2 sono sporadici e 32 sono relativi a focolai (famigliari, amicali e per frequenza luoghi pubblici). 2 casi risultano importati da regioni italiane (Puglia e Toscana)

In provincia di Modena, su 54 nuovi positivi, di cui 23 asintomatici, 24 sono contatti di focolai già noti, 7 ospiti di Cra, 7 riferiti a screening aziendali e in ambito scolastico, 16 sono casi sporadici sui quali si stanno svolgendo accertamenti sull’origine del contagio.

A Rimini e provincia 47 nuovi casi, di cui 36 con sintomi, oltre la metà già in isolamento al momento del tampone. Nel dettaglio, 8 pazienti sono risultati positivi dopo il tampone eseguito per sintomi (di cui 1 dopo rientro dalla Toscana e 1 dalla Lombardia), 2 sono risultati positivi dopo rientro dall’estero (Romania), 34 sono risultati positivi per contatto stretto con casi noti (famigliari, amici e lavoro), 2 sono risultati positivi al tampone pre-ricovero per altre patologie, 1 è stato rilevato con test di screening professionale.

Per quanto riguarda Piacenza e provincia, su 47 nuovi positivi 22 sono sintomatici. Nel dettaglio, 14 sono stati individuati tramite contact tracing, 3 risultati positivi dopo il tampone eseguito su richiesta del medico di famiglia per sintomi, 12 sono casi sporadici, 2 da screening in una Cra, 2 sono stati rilevati con test di screening professionale, 2 sono casi di rientro dall’estero (Albania e Romania), 7 sono risultati positivi dopo screening in reparti ospedalieri e 5 sempre per test di screening in pronto soccorso.

Nel Reggiano su 37 nuovi casi positivi, 14 sono riconducibili a focolai familiari, 15 classificati come sporadici, 4 importati dall’estero (Marocco e Ucraina), 1 da altra regione (Campania), 1 da focolaio scolastico, 2 da focolai di amici. Tutti i casi sono in isolamento domiciliare.

A Forlì sono 35 i nuovi casi, di cui 26 sintomatici. Nel dettaglio, 19 casi sono risultati positivi dopo il tampone eseguito su richiesta del medico di famiglia per sintomi, 1 è risultato positivo dopo rientro dall’estero (Francia), 16 sono risultati positivi per contatto stretto con casi certi (famigliari e amici).

A Parma e provincia sono 31 i nuovi positivi. Nel dettaglio, 15 sono i pazienti individuati tramite contact tracing, 7 sono i pazienti sintomatici rilevati come sporadici, 1 è risultato da uno screening sierologico, 7 da screening nelle scuole, 1 da test di screening sportivo, 1 rilevato tramite screening pre ricovero.

In provincia di Ferrara, su 28 positivi 19 sono asintomatici. Nel dettaglio, 8 sono ospiti di una residenza Cra, 2 sono casi singoli in corso di accertamento, 16 sono risultati positivi per contatto con casi certi (famigliari e amici), 1 è risultato positivo dopo rientro dall’estero (Moldavia), 1 dopo il tampone eseguito su richiesta del medico di famiglia per sintomi.

Sui 16 nuovi positivi identificati a Cesena, 9 sono asintomatici, 7 in isolamento domiciliare al momento della diagnosi. Nel dettaglio: 11 sono risultati positivi per contatto con casi certi (famigliari e amici), 3 rilevati in quanto pazienti sintomatici (di cui 1 è un rientro da viaggio in Olanda già in isolamento al momento della diagnosi), 2 sono stati rilevati con test di screening.

I DECESSI – Si registra un decesso a Parma. Il numero totale in regione è di 4.495 morti.

I CASI ATTIVI – I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, continuano a crescere e oggi sono 6.349 (+ 373 rispetto a ieri).

LE PERSONE RICOVERATE – Il numero dei pazienti in terapia intensiva diventano 23 (+ 7), mentre i ricoverati negli altri reparti Covid sono 254 (+ 13).

LE PERSONE IN ISOLAMENTO – Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 6.072 (+ 353).

I GUARITI – Le persone complessivamente guarite hanno raggiunto quota 26.837 (+ 10 rispetto a ieri).

I CASI PER PROVINCIA Questi i casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 5.365 a Piacenza (+47, di cui 20 sintomatici), 4.512 a Parma (+31, di cui 9 sintomatici), 6.062 a Reggio Emilia (+37, di cui 30 sintomatici), 5.245 a Modena (+54, di cui 31 sintomatici), 6.756 a Bologna (+73, di cui 44 sintomatici); 614 casi a Imola (+8, di cui 3 sintomatico), 1.581 a Ferrara (+28, di cui 9 sintomatici); 1.909 a Ravenna (+8, di cui 4 sintomatici), 1.571 a Forlì (+35, di cui 22 sintomatici), 1.231 a Cesena (+16 di cui 7 sintomatici) e 2.835 a Rimini (+47, di cui 34 sintomatici)

L’informativa della autorità ravennati sulla giornata dell’11 ottobre

Per il territorio provinciale di Ravenna si sono registrati 8 casi: 4 asintomatici e 4 con sintomi, 7 in isolamento domiciliare e 1 ricoverato; 5 di sesso maschile e 3 di sesso femminile. E nel dettaglio: 5 da contatto con altri casi certi di cui 3 famigliari e 1 avvenuto fuori provicia; 1 rientrato da fuori provincia; 2 individuati per sintomi.

non risultano comunicati decessi bensì 9 guarigioni complete.

I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel Ravennate, aggiornati alla mattinata di , sono dunque 1.909, la cui distribuzione per comune risulta la seguente:

84 residenti fuori provincia Ravenna

780 Ravenna

335 Faenza

150 Cervia

133 Lugo

77 Russi

43 Alfonsine

63 Bagnacavallo

49 Castelbolognese

14 Conselice

24 Massa Lombarda

17 Sant’Agata sul Santerno

34 Cotignola

18 Riolo Terme

35 Fusignano

22 Solarolo

24 Brisighella

2 Casola Valsenio

5 Bagnara