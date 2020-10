Nuovo regolamento di polizia urbana del Comune di Ravenna. Lega e FI presentano emendamenti “per migliorarlo”

I gruppi Lega Nord e Forza Italia, spiegano rispettivamente Nicola Pompignoli e Alberto Ancarani, hanno presentato alcuni emendamenti “per migliorare il nuovo regolamento di polizia urbana del Comune di Ravenna che verrà definitivamente licenziato dalla commissione competente domani, lunedi 12 Ottobre per essere portato probabilmente all’approvazione definitiva nel consiglio di martedi 20 Ottobre”.

Gli emendamenti, sono i seguenti:

L’art. 6 p.to D viene modificato come segue: “avere atteggiamenti e comportamenti pericolosi o molesti nei confronti di altri soggetti, nelle strade ed aree pubbliche o ad uso pubblico, compresi i luoghi adiacenti agli esercizi commerciali e/o a pubblici uffici, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare. In particolare è vietato sdraiarsi, sedersi, inginocchiarsi nelle strade, nelle piazze, nei giardini, sui marciapiedi, sotto i portici, in prossimità dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti. È altresì vietato avvicinarsi ai veicoli in circolazione vendendo merci od offrendo servizi di lavaggio di vetri o di altre parti, ovvero causare molestie alle persone mediante richieste di danaro od offerte di oggetti effettuate in modo insistente”; All’art 6 comma 1 si aggiunge la seguente lett. g:

“sulla carreggiata stradale e sulle aree pubbliche, anche destinate alla circolazione e alla sosta libera dei veicoli, offrire servizi di ausilio al parcheggio, custodia abusiva dei veicoli ed ogni altra attività non preventivamente autorizzata”;

l’art. 6 comma 2 si modifica come segue: “Chiunque viola le disposizioni di cui alle lettere a., b., c., d., e. e g del comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 ad Euro 300,00 e gli oggetti o gli animali utilizzati ( possono essere ) vengono sequestrati ai fini di confisca. Pertanto l’Agente accertatore provvede, nell’immediatezza, ad adottare la misura cautelare del sequestro dei proventi dell’illecito, degli animali e/o di eventuali attrezzature impiegate per commetterlo;

L’art. 9 si aggiunge il seguente comma 2 (l’attuale co. 2 diventa il comma 3):

“al fine di prevenirne il danneggiamento e/o il deterioramento è vietato sedersi e/o arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, alberi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici, o anche privati posti con libero accesso dal suolo pubblico, nonché legarsi o incatenarsi agli stessi.”

L’art. 9 comma 2 (che diverrebbe il comma 3) è modificato come segue: “Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 ad Euro 300,00 oltre al costo sostenuto per il ripristino e gli oggetti utilizzati ( possono essere ) vengono sequestrati ai fini di confisca. Pertanto l’Agente accertatore provvede, nell’immediatezza, al sequestro delle attrezzature impiegate per commettere l’illecito.” l’art. 16 comma 3 viene emendato come segue: “Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 150,00 ad Euro 450,00 e gli oggetti utilizzati (, come pure quelli costituenti premio o posta del gioco, ) possono essere sequestrati ai fini di confisca. Gli oggetti o le somme di danaro, costituenti premio o posta di giochi e scommesse di cui al comma 2 del presente articolo, vengono comunque sequestrati ai fini della confisca, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalla legge.”;

l’art. 32 comma 3 è modificato come segue: “Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 150,00 ad Euro 450,00. (e) Gli oggetti utilizzati per commettere la violazione possono essere sequestrati ai fini di confisca ( ovvero ) e vengono comunque rimossi a spese dei contravventori.”;

) e vengono comunque rimossi a spese dei contravventori.”; La rubrica dell’art. 19 è modificata come segue: “Rumori, schiamazzi e prodotti pirotecnici nei luoghi di ritrovo, strade, parchi e giardini.” All’art. 19 è aggiunto, dopo il comma 1, un nuovo comma 2 (che determina la trasformazione degli attuali commi 2 e 3 in commi 3 e 4) che così recita “L’utilizzo di prodotti pirotecnici è vietato nelle aree sensibili quali quelle immediatamente adiacenti a luoghi di cura, luoghi di culto, luoghi destinati alla cura o al ricovero degli animali. Chiunque non ottemperi a tale divieto è soggetto a una sanzione pecuniaria da Euro 250,00 a Euro 500,00.”

“Essi – spiegao Pompignoli e Ancarani – vanno in particolare nella direzione di rendere maggiormente difficili l’accattonaggio, le vendite ambulanti abusive, le manifestazioni di protesta non autorizzate, i fenomeni di teppismo sulle cose e sulle persone, nonché di aumentare la tutela per beni pubblici e privati esposti e per luoghi sensibili o delicati sia per quanto riguarda possibili imbrattamenti che per quanto riguarda l’inquinamento acustico. Per rafforzare le parti del regolamento proposto dalla maggioranza, si è particolarmente insistito sul prevedere la confisca obbligatoria ogni volta in cui la legge dello stato la renda possibile”.