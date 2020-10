Anche a Russi si attivano i Gruppi di Controllo di Vicinato

Il Comune di Russi in collaborazione con Erika Simoncelli, referente del Gruppo Controllo del Vicinato di Bagnacavallo e relatrice delle serate, organizza tre incontri formativi e informativi, sul tema “Sicurezza Partecipata e Controllo di Vicinato”, che avranno luogo in altrettante zone del comune. Ad ogni incontro è prevista l’illustrazione dell’attività svolta dalla Polizia Municipale di Russi in merito al controllo del territorio nonchè sull’attività svolta dai gruppi di Controllo di Vicinato.

La partecipazione al Controllo di Vicinato è aperta a tutti i cittadini maggiorenni residenti o stabilmente dimoranti nel Comune di Russi, che si impegneranno a rispettare le indicazioni del progetto.

Gli incontri suddivisi per le varie zone sono:

PER I RESIDENTI A SAN PANCRAZIO – PEZZOLO – PRADA – CHIESUOLA

Lunedì 19 ottobre 2020 alle ore 20.45

Presso Museo Civico della Vita Contadina, via XVII Novembre, 2/a

PER I RESIDENTI A GODO

Martedì 20 ottobre 2020 alle ore 20.45

Presso sala Edera via Faentina Nord, 202

PER I RESIDENTI A RUSSI

Martedì 27 ottobre 2020 alle ore 20.45

Presso sala della Bertolt Brecht via P. Gobetti, 7

Le riunioni avverranno nel rispetto delle prescrizioni per il contenimento dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

Per info: Polizia Municipale, via E. Babini, 1

Tel. 0544 587613-617

Email: pm@comune.russi.ra.it