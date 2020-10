Lavoro nero a Cervia: 10mila euro di multa e deferimento all’Autorità Giudiziaria per imprenditore edile

L’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ravenna ha riscontrato violazioni sulla sicurezza e lavoro nero, in un cantiere edile nella zona di Cervia. Le irregolarità sono state scoperte dagli ispettori in forza all’Ispettorato Territoriale del Lavoro nell’ambito di verifiche disposte a seguito dei Protocolli di Sicurezza previsti al fine di prevenire gli infortuni sul lavoro, in particolare, nel settore dell’Edilizia ed anche negli Appalti Pubblici. Gli ispettori hanno scoperto in un cantiere edile una impresa che, per abbattere i necessari oneri sulla Sicurezza, occupava in “nero” due lavoratori extracomunitari, che da tempo operavano nel cantiere; gli ispettori hanno verificato che gli operai erano anche privi di ogni dispositivo di protezione. L’intervento degli ispettori ha permesso di intercettare un fenomeno fraudolento che determina anche concorrenza sleale. Il meccanismo intercettato ha consentito agli ispettori di elevare sanzioni per un totale di 10 mila euro e di deferire il datore di lavoro all’ Autorità Giudiziaria di Ravenna.

L’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ravenna non ha fornito ulteriori informazioni sull’impresa interessata.