Liverani e Zini (Lega) attaccano sulla vicenda della multa al Sindaco Bassi: occorre fare subito chiarezza

“Un atto gravissimo su cui serve fare in fretta la massima chiarezza riconoscendo la ragione e il torto che vede coinvolto il primo cittadino e il sospetto di abuso di potere ”. Così il consigliere regionale della Lega Andrea Liverani sul caso della contravvenzione fatta al sindaco di Massa Lombarda, Daniele Bassi, multato dalla Polizia municipale dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna – di cui lo stesso Bassi è referente per la stessa Polizia municipale – in quanto trovato alla guida della sua vettura senza la cintura di sicurezza. “È grave – aggiunge Liverani – che il caso, che risale a luglio scorso, sia rimasto finora in sordina, sotto il peso imbarazzante di alcuni messaggi pericolosamente intimidatori che lo stesso sindaco ha affidato ai social, messaggi che mettono in dubbio l’operato degli stessi agenti della Polizia municipale annunciato non ben precisate azioni nei confronti degli agenti rei di aver fatto solo il loro dovere”. Il consigliere regionale della Lega chiede conto della multa, che il sindaco ha detto pubblicamente di voler pagare, e degli eventuali sviluppi della vicenda che “denota una gestione eccessivamente personale dei rapporti tra amministratori e dipendenti pubblici” conclude Liverani.

Enrico Zini: Bassi faccia un passo indietro, rinunci alle deleghe

“Giusto lo scorso consiglio dell’Unione proprio Bassi ci ha ricordato come il cammino intrapreso dall’Unione della Bassa Romagna fosse rivolto alla ‘cultura della sicurezza’

con tanto di reprimenda quando gli si ricordava che purtroppo, nei fatti, la Bassa Romagna è ancora sotto scacco dei criminali e che gli investimenti, invece che andare nella formazione degli agenti di Polizia municipale, vanno invece in autovelox” dichiara il leghista Enrico Zini.

Citando i fatti riportati sul Giornale di Massa, Zini riferisce delle eventuali minacce lanciate dal Sindaco Bassi all’indirizzo degli Agenti della Municipale che lo avrebbero multato e aggiunge che “alla luce di questi fatti è caduto il minimo spiraglio di fiducia nel sindaco Bassi e nel suo operato. Non chiediamo solo le sue scuse, ma un passo indietro e la rinuncia alle deleghe.”