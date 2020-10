Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale contro le affermazioni di Bassi sulla PL della Bassa Romagna

Il SULPL, Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale, con una nota stampa vuole mostrare “la vicinanza e il supporto agli operatori della PL dell’Unione dei Comuni Bassa Romagna” e vuole stigmatizzare le “affermazioni e dichiarazioni del Sindaco di Massa Lombarda nonché Vicepresidente dell’Unione con delega alla Polizia Locale, comportamenti che si ripetono da tempo. Gli ultimi episodi raccontano che il sindaco Bassi, dopo essere stato sanzionato in occasione di un normale controllo di Polizia Stradale, poiché alla guida di un veicolo non indossava la cintura di sicurezza, ha scatenato le sue ire contro gli operatori stessi, prima a mezzo di una chat interna del Presidio del Comune del quale è amministratore lasciandosi andare ad affermazioni poco felici (chat pubblicata su alcuni giornali locali e non), poi anche inveendo e mettendo in difficoltà altri operatori di PL che svolgevano un normale controllo sul territorio Massese nei giorni seguenti all’episodio. Il primo dei cittadini di Massa Lombarda, a nostro avviso, – continua la nota del SULPL – dovrebbe essere l’esempio di correttezza e non agire contro i propri dipendenti quando svolgono correttamente il proprio lavoro.”

“Siamo inoltre stupiti dal fatto che, dopo diversi spiacevoli episodi che hanno coinvolto il sindaco Bassi, non ultimo quello sopra riportato, la Giunta dell’Unione della Bassa Romagna non abbia ancora revocato allo stesso la delega alla Sicurezza che riveste. Chiediamo quindi che il Sindaco Daniele Bassi faccia marcia indietro rispetto alle dichiarazioni rilasciate ai media, altrimenti dovrebbe dimettersi visto che, se il Servizio ha fallito, ha fallito anche lui che ne è l’Assessore delegato. Sicuramente noi saremo a difesa della categoria e se sarà necessario porteremo anche all’attenzione del Sig. Prefetto questo fatto inconcepibile, manifestato proprio da un primo cittadino che riveste tutte queste cariche” conclude la nota del Coordinatore Provinciale SULPL Sergio Menegatti.