Era in comunità ma deve scontare una pena di 2 anni e 9 mesi: arrestato rapinatore a Ravenna

La Polizia di Stato ha arrestato G.F., 58enne di origini campane con precedenti penali per reati contro il patrimonio. Nella mattinata di ieri agenti della Squadra Mobile della Questura di Ravenna, hanno dato corso all’ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Napoli, nei confronti del 58enne che due anni fa si rese responsabile di una rapina aggravata ai danni di una farmacia di Pozzuoli per la quale è stato riconosciuto colpevole dai relativi percorsi giudiziari. Divenute definitive le condanne, l’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Napoli ha emesso l’ordine di esecuzione per la carcerazione. G.F., che è stato rintracciato presso una comunità terapeutica di Ravenna, dopo le formalità di legge, è stato ristretto dagli investigatori della Squadra Mobile alla Casa Circondariale di Ravenna dove dovrà scontare la pena residua di 2 anni e 9 mesi di reclusione.