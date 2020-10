Venerdì 16 ottobre il Giro d’Italia toccherà Glorie, Alfonsine, Voltana e Lavezzola. Ss 16 “Reale” chiusa al traffico dalle 10 alle 13

Venerdì 16 ottobre il Giro d’Italia farà tappa in quattro località della Bassa Romagna.

Nello specifico, il Giro toccherà la frazione di Glorie (Bagnacavallo), Alfonsine, Voltana (Lugo) e Lavezzola (Conselice), con direzione Ferrara. La Strada statale 16 “Reale” verrà quindi chiusa al traffico dalle 10 fino a fine gara (ore 13 circa), per evitare disagi alla regolarità della competizione.

Saranno creati ad Alfonsine cinque varchi di attraversamento della Reale, presidiati da agenti e volontari, e saranno i seguenti:

rotatoria tra la variante della Statale 16, la Strada provinciale Rosetta e Strada provinciale Naviglio;

corso Garibaldi e via Destra Senio;

rotatoria tra via Raspona e via Mazzini;

corso Matteotti e viale Stazione;

via Stroppata e via Passetto.

I varchi saranno chiusi circa mezz’ora prima del passaggio della gara.

Ulteriori precisazioni potranno essere comunicate attraverso la pagina Facebook della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.