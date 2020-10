Riapre completamente ristrutturato il Conad City di Piangipane: taglio del nastro giovedì 15 ottobre

Sarà riaperto al pubblico giovedì 15 ottobre alle 8,30 il Conad City di Piangipane, in via Saggitario 12, al termine di una breve ma completa ristrutturazione.

Il taglio del nastro avverrà prima dell’apertura, nel rispetto delle disposizioni anti-covid. Saranno presenti l’amministratore delegato di Commercianti Indipendenti Associati—Conad Luca Panzavolta e l’assessore alle Attività Economiche del Comune di Ravenna, Massimo Cameliani. Il parroco don Dariusz Szymanowski officerà la benedizione.

La società che gestisce il punto vendita è la Margherita Castiglione snc, di Giovanni Targhini, Fiorenzo Foschi e Annarita Bertoni, di riconosciuta esperienza e professionalità.

Il negozio è il tipico punto vendita di prossimità: offre 300 metri quadri di assortimento a disposizione dei clienti e dà lavoro a 11 persone. Gli orari di apertura sono dalle 7 alle 19,30 tutti i giorni dal lunedì al sabato; la domenica dalle 8 alle 12,30.

Punti di forza sono la gastronomia al banco, ricca di pietanze calde e fredde pronte da gustare, la macelleria servita con lavorazione tradizionale, l’offerta di pesce confezionato e il consueto assortimento dei prodotti freschi che mostra grande attenzione alle referenze del territori. I clienti hanno a disposizione un largo ventaglio di servizi – a partire dal pagamento attraverso Conad Card – e il parcheggio gratuito.

«Abbiamo ampliato il punto vendita di Piangipane — dice l’amministratore delegato di CIA-Conad, Luca Panzavolta — per offrire un servizio ancora più accurato e qualitativamente all’altezza dello standard già molto soddisfacente raggiunto con la gestione del socio Targhini che con grande professionalità e competenza ha assunto le redini del negozio e ne ha decisamente aumentato le potenzialità commerciali e il gradimento da parte dei clienti. La novità più rilevante è l’inserimento ex novo del banco carne servito da esperti macellai che lavoreranno direttamente le mezzene, questo amplierà e migliorerà la gamma dei servizi offerti per consolidare il punto vendita come riferimento indiscusso per l’intera comunità».

Commercianti Indipendenti Associati è costituita da imprenditori dettaglianti indipendenti ed è una delle cooperative associate in Conad. La rete associata è presente in in Emilia-Romagna (province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini), Repubblica di San Marino, Marche (province di Ancona e Pesaro-Urbino), Friuli-Venezia Giulia, Veneto (assieme a Dao) e Milano. Il fatturato di vendita nel 2019 si è attestato a oltre 1,8 miliardi di euro, in crescita rispetto al 2018. La cooperativa ha una rete multicanale di 275 punti di vendita; il sistema (tra punti vendita, società e cooperativa) occupa più di 9.000 persone.