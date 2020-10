Bagnacavallo. Lavori a Palazzo Abbondanza: montata la gru. La viabilità sarà ripristinata in giornata

Si sono svolti questa mattina, 14 ottobre, come da previsione, di fronte a Palazzo Abbondanza a Bagnacavallo, i lavori di montaggio della gru necessaria per l’esecuzione delle opere di miglioramento sismico dell’edificio.

È stata perciò chiusa al traffico via Mazzini nel tratto via Cadorna-via Dei Martiri, ma già entro oggi la viabilità verrà totalmente ripristinata.

I lavori del primo lotto, eseguiti dalla ditta Mulinari di Bagnacavallo, sono completamente finanziati dal Comune con risorse proprie per 250.000 euro. In corso ci sono opere di consolidamento e miglioramento sismico relative alla copertura e al compattamento dei muri perimetrali.

L’inizio del secondo stralcio, relativo alla sistemazione di sei alloggi Ers, finanziato anche con contributo regionale, è previsto per il 2021. Il terzo e ultimo stralcio è ancora in fase di progetto di massima ed è in graduatoria per la richiesta di contributo alla Regione Emilia-Romagna.