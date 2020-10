Incidente stradale in Adriatica all’altezza di Classe: motociclista gravemente ferito, portato all’ospedale di Cesena

Brutto incidente questa notte, attorno all’1.20, sulla statale Adriatica in prossimità di Classe: un uomo di 32 anni, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale intervenuta per i rilievi, ha perso il controllo della moto che stava guidando, rovinando sull’asfalto.

Pronto l’intervento del personale di soccorso, giunto sul posto inizialmente con ambulanza e auto con medico a bordo, per poi decidere di far intervenire l’elimedica da Bologna, considerata la gravità delle condizioni della vittima.

L’uomo è stato trasportato al Trauma Center dell’ospedale Bufalini di Cesena in condizioni critiche con codice di massima gravità.