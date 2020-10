Nuove regole anticovid: salta il concerto della banda per la Liberazione di Cervia

Il Comune di Cervia fa sapere ceh nel rispetto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 Art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale); comma 6; lettera i : “ lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell’art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;”, il Concerto del corpo bandistico “Città di Cervia” in Piazza Garibaldi e il Corteo con deposizione delle corone sui cippi del centro storico di Cervia, previsti il giorno 22 ottobre dalle 10, non si svolgeranno.

La cerimonia in ricordo del 76° anniversario della Liberazione di Cervia si svolgerà comunque in forma ridotta e avverrà con la deposizione della grande corona d’alloro sotto il voltone del Palazzo comunale il 22 ottobre 2020 alle ore 10.00, dove ci sono le lapidi dedicate a tutti i caduti cervesi, luogo simbolo della nostra città. La cerimonia si svolgerà nel rispetto delle disposizioni e delle norme legislative sul coronavirus e delle distanze sociali. L’amministrazione comunale in ricordo del sacrificio dei caduti porterà una corona su tutti cippi del territorio cervese.