Scontro fra due biciclette in centro a Ravenna: grave un uomo di 47 anni

Incidente inusuale ma piuttosto grave oggi 14 ottobre a Ravenna in viale Farini 14, praticamente di fronte alla Camera di Commercio quando intorno alle 16.30 si sono scontrati due ciclisti, uno di 29 anni e l’altro di 47 anni.

Il primo biker ha riportato ferite lievi ed è stato soccorso a Ravenna in codice 1. Il 47 enne invece ha riportato ferite molto serie ed è stato trasportato in elicottero a Cesena in codice di massi gravità.