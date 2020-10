Tenta il furto alla piadineria in sella a un motorino rubato: 28enne arrestato a Cervia

I Carabinieri di Cervia – Milano Marittima hanno arrestato, in flagranza di reato, nella giornata di lunedì, una persona responsabile di tentato furto commesso ai danni di un locale. Il 12 ottobre infatti, gli uomini dell’Aliquota Radiomobile, hanno arrestato un cittadino di nazionalità rumena, di 28 anni , responsabile del tentato furto ai danni di una piadineria nel comune di Cervia. Il giovane è stato rintracciato, a bordo di un ciclomotore, con a bordo gli arnesi da scasso utilizzati, poco prima, per tentare di asportare la cassa dell’esercizio commerciale. Da accertamenti fatti sul motociclo è emerso che il mezzo era da ricercare, visto che il proprietario ne aveva denunciato il furto nel comune di Pesaro. Per questo l’arrestato è stato anche denunciato all’autorità giudiziaria per ricettazione.