A Ravenna 23 positivi, di cui 8 sintomatici, 1 ricovero, molti contagi in famiglia. In Regione 544 casi con 13.500 tamponi

LA SITUAZIONE REGIONALE, OGGI 16 OTTOBRE 2020 – Oggi in Regione con 13.500 tamponi si registrano 544 casi positivi in più rispetto a ieri (erano 453 ieri sul giorno precedente ma con mille tamponi in meno), di cui 252 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. L’età media dei nuovi positivi è di 38 anni. Dall’inizio della pandemia i casi complessivi in Regione sono 39.692.

Per quanto riguarda la situazione nelle province, i numeri più elevati si registrano in quelle di Bologna (121), Reggio Emilia (77), Piacenza (61), Modena (58), Parma (58), Rimini (56), Ferrara (45), a Forlì (34), Ravenna (23), Cesena (11).

A Bologna sono 110 i nuovi casi (53 sintomatici e 57 asintomatici). Dei 110 nuovi casi, 45 sono riconducibili a focolai individuati (prevalentemente familiari, amicali, per frequenza di luoghi pubblici, scuole, luoghi di lavoro, feste private) e 65 sono sporadici. Sul numero complessivo, 1 caso risulta importato dall’estero (Polonia) e 3 da altre regioni italiane.In provincia di Reggio Emilia, su 77 nuovi casi positivi – di cui 13 asintomatici – 34 sono riconducibili a focolai familiari, 7 provengono da focolai in ambito lavorativo; 6 da focolaio amicale e 9 da focolaio scolastico; 19 sono considerati sporadici; 1 caso è stato importato dall’estero (Belgio) e 1 caso proviene un focolaio in una struttura per anziani. In provincia di Piacenza sono 61 i nuovi positivi, di cui 22 sintomatici: 32 individuati con il contact tracing; 6 a seguito di segnalazione da parte del medico di famiglia; 6 individuati in ambito scolastico e 1 in ambito lavorativo; 1 per accesso al Pronto soccorso; 6 per screening effettuati nelle Cra; 2 individuati con test pre-ricovero. Infine, tre persone erano rientrate dall’estero (Egitto, Nigeria, Bulgaria), 2 per test a seguito dell’insorgenza di sintomi e 2 per i quali non è ancora nota l’origine del contagio.

In provincia di Modena sono 58i nuovi positivi, di cui 25 asintomatici. Nel dettaglio: 22 sono riconducibili a contatti di casi noti, legati a diversi focolai; 2 individuati con test pre-ricovero 9 sono risultati positivi dallo screening effettuato in ambito lavorativo e scolastico; infine, 25 sono casi sporadici per i quali è in corso la ricerca epidemiologica. Dei 58 nuovi casi a Parma e provincia – di cui 38 asintomatici – 10 sono stati rilevati nell’ambito dell’attività di contact tracing, 16 a seguito dell’insorgenza di sintomi; 31 a seguito di screening su determinate categorie (di cui 25 in ambito scolastico). Infine, una persona è risultata positiva al test eseguito in ricovero. In provincia di Ferrara sono 45 i nuovi positivi, di cui 24 asintomatici: 20 sono stati individuati in quanto contatti di casi noti (riconducibili a un focolaio scolastico e uno amicale); 10 sintomatici richiamati dal medico di famiglia; 4 casi riferiti a persone rientrate dall’estero (2 Spagna, 1 Romania, 1 Ucraina); 3 individuati con test pre-ricovero; 8 riconducibili a test nelle Cra.

I nuovi casi in provincia di Rimini sono 56, di cui 25 asintomatici. Nel dettaglio: 23 sono pazienti sporadici individuati per sintomatologia; 27 sono contatti con casi certi, la maggior parte dei quali famigliari e già in isolamento al momento della diagnosi; 2 individuati con il test pre-ricovero per altra patologia, a cui si aggiungono 3 casi riferiti a persone rientrate dall’estero (Albania, Romania e Ucraina). Un ulteriore caso individuato attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione.

A Forlì si registrano 34 casi, di cui 22 sintomatici. 23 sono risultati positivi per contatti con focolai già noti e 2 per contatti con un famigliare positivo; 2 sono risultati positivi a seguito di rientro dall’estero (Costa d’Avorio e Marocco). Un altro caso in ambito scolastico; 2 casi in ambito sanitario: uno individuato con test pre-intervento e 1 in ricovero; 1 a seguito di tampone richiesto dal pediatra di famiglia e 4 dal medico di medicina generale a seguito dell’insorgenza di sintomi; infine, 2 per accesso spontaneo a laboratorio privato.

A Ravenna e provincia sono 23 i nuovi casi registrati, di cui 15 asintomatici. 5 classificati come sporadici per sintomi, di cui 2 per contatti fuori regione; 12 casi sono stati individuati per contact tracing, in maggioranza rilevati in ambito famigliare; 1 per accesso spontaneo a laboratorio privato; 2 per test pre-ricovero per altra patologia e 1 per screening professionale; 2 sono risultati positivi a seguito di rientro dall’estero (Moldavia e Albania).

Sono 11 i nuovi casi accertati a Cesena, 4 dei quali asintomatici. 7 sono stati individuati con il contact tracing su casi già accertati, prevalentemente in ambito familiare e amicale e 4, considerati sporadici, accertati dopo aver sviluppato sintomi.

I DECESSI – Si registra un nuovo decesso a Piacenza.

I CASI ATTIVI – I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, continuano a crescere e oggi sono 8.033 (+ 512 rispetto a ieri).

LE PERSONE RICOVERATE – I pazienti in terapia intensiva diventano 61 (+ 12), mentre i ricoverati negli altri reparti Covid sono 404 (+ 12). Sul territorio, le 61 persone ricoverate in terapia intensiva, sono così distribuite: 5 a Piacenza, 5 a Parma, 2 a Reggio Emilia, 6 a Modena (- 1), 27 a Bologna e 1 a Imola (+ 11), 3 a Ferrara (+ 2), 3 a Ravenna, 3 a Forlì, 2 a Cesena e 4 a Rimini.

LE PERSONE IN ISOLAMENTO – Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 7.568 (+ 488).

I GUARITI – Le persone complessivamente guarite hanno raggiunto quota 27.155 (+ 31).

I CASI PER PROVINCIA Questi i casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi:

7.787 a Bologna e Imola (+ 121, di cui 64 sintomatici)

a (+ 121, di cui 64 sintomatici) 6.312 a Reggio Emilia (+ 77, di cui 64 sintomatici)

a (+ 77, di cui 64 sintomatici) 5.546 a Piacenza (+ 61, di cui 22 sintomatici)

a (+ 61, di cui 22 sintomatici) 5.532 a Modena (+ 58, di cui 33 sintomatici)

a (+ 58, di cui 33 sintomatici) 4.718 a Parma (+ 58, di cui 20 sintomatici),

a (+ 58, di cui 20 sintomatici), 3.055 a Rimini (+ 56, di cui 31 sintomatici)

a (+ 56, di cui 31 sintomatici) 1.985 a Ravenna (+ 23, di cui 8 sintomatici)

a (+ 23, di cui 8 sintomatici) 1.735 a Ferrara (+ 45, di cui 21 sintomatici)

a (+ 45, di cui 21 sintomatici) 1.710 a Forlì (+ 34, di cui 22 sintomatici)

a (+ 34, di cui 22 sintomatici) 1.312 a Cesena (+ 11, di cui 7 sintomatici)

L’informativa della autorità ravennati sulla giornata del 16 ottobre

In provincia di Ravenna si sono registrati 23 casi: 13 maschi e 10 femmine; 15 asintomatici e 8 con sintomi, 22 in isolamento domiciliare e 1 ricoverato. Nel dettaglio: 5 pazienti sporadici per sintomi (di cui 2 con contatti fuori Regione, in Sicilia e Toscana); 2 per test da ricovero per altra patologia; 12 per contact tracing di cui la maggior parte familiari; 1 per tampone volontario; 1 per screening professionale; 2 per rientri dall’estero (Moldavia e Albania). non risultano comunicati decessi bensì una guarigione completa e 3 guarigioni cliniche per le quali saranno eseguiti tamponi di negativizzazione. I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel ravennate, aggiornati alla mattinata di , sono dunque 1.985, la cui distribuzione per comune risulta la seguente::