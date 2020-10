“Amore e Zafferano” apre a Bagnara la rassegna di Coldiretti Ravenna “Storie di mani che producono”

Parte da Bagnara di Romagna sabato 17 ottobre, il viaggio tra Arte e Agricoltura promosso da Coldiretti Ravenna e Coldiretti Donne Impresa, in collaborazione con la Camera di Commercio di Ravenna.

La prima tappa del progetto ‘Arte Agricoltura – storie di donne e di mani che producono’, nato con l’obiettivo di offrire visibilità all’innovazione portata dalle donne in agricoltura unendo persone, passione e competenze per valorizzare la nostra Terra, i suoi Prodotti e i suoi Talenti al femminile, è in programma a partire dalle ore 16.00 presso l’Azienda Agrituristica Biologica I Cuori, di via Lunga 14F a Bagnara di Romagna.

Protagoniste dell’evento saranno Cristiana Conti – imprenditrice agricola – e Angela Zini, artista che presenteranno la fiaba illustrata inedita “Amore e zafferano” (realizzata su grandi tele colorate con lo zafferano. La fiaba è nata dell’incontro di Cristiana e Angela e ripercorre le fasi, dalla semina alla tavola, dello zafferano.

Un appuntamento originale, dunque, dedicato a grandi e piccoli e un’occasione unica per apprezzare da vicino lo zafferano in fiore, coltivato da Cristiana nella sua azienda, e degustare specialità culinarie a base di zafferano. Una delle tele fiabesche create per l’evento verrà donata all’Associazione Demetra donne in aiuto, centro antiviolenza di Lugo.

L’obiettivo di tutti gli eventi, infatti, è proprio quello di innescare un circolo virtuoso, la creazione di Valore sul Territorio e per il Territorio, portando al centro della scena le Donne che fanno grande l’Agricoltura e l’Arte delle nostre città e che si spendono anche per rafforzare il senso di comunità dei nostri centri urbani.

Per partecipare all’evento (costo 10 euro a persona per gli adulti, bimbi gratis) è necessario prenotarsi chiamando l’azienda agricola al 347 8162381 oppure via mail a ravenna@coldiretti.it.

Tutti i dettagli e gli aggiornamenti sul progetto e sugli eventi di ‘Arte Agricoltura’ sono reperibili sulla pagina Facebook ‘Campagna Amica Ravenna’ e sul profilo Instagram ‘Donne Impresa Ravenna’. L’idea, il supporto alla realizzazione e comunicazione del progetto Arte Agricoltura sono a cura di Claudia Romano, esperta di marketing d’impresa. L’intero progetto gode del patrocinio del Comune di Ravenna, Comune di Cervia, Comune di Russi, Unione dei Comuni della Bassa Romagna e Unione della Romagna Faentina.