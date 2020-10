Incontro in Prefettura su vicenda della multa a Sindaco di Massa Lombarda: Bassi ha agito correttamente e adesso basta polemiche

In merito alla vicenda che vede il Sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi al centro dell’attenzione, anche mediatica, a seguito di alcune osservazioni di carattere critico da parte di esponenti del Sulpl – Sindacato della Polizia locale – si è svolto in Prefettura un incontro tra il Prefetto di Ravenna Enrico Caterino, lo stesso Sindaco Bassi e la Comandante della Polizia Locale della Bassa Romagna Paola Neri. Durante l’incontro è stato preliminarmente chiarito che la sanzione comminata al Sindaco, enfatizzata con ripetute evocazioni sulla stampa locale da parte dei rappresentati della sigla sindacale Sulpl, non solo non è mai stata oggetto di opposizione alcuna, ma è stata immediatamente pagata da Bassi, si legge nella nota della Prefettura. Così come è stata pagata un’ulteriore sanzione elevata nella stessa circostanza al Sindaco stesso, il quale – pur in presenza di validi motivi di impugnazione, tra i quali la mancata contestazione immediata – ha preferito non presentare ricorso per ragioni di opportunità e correttezza proprio per il ruolo che riveste.

Il Prefetto, pur apprezzando le scelte di massima correttezza fatte dal Sindaco, continua la nota “ritiene che occorra un impegno congiunto da parte di tutti gli attori coinvolti per porre termine ad una querelle che può solo generare un reiterarsi di reciproche critiche e compromettere quel clima di massima sinergia necessario per rendere sempre più efficace l’attività svolta dagli operatori della Polizia Locale a beneficio della collettività.”

Nel corso dell’incontro è stata ribadita l’importanza della collaborazione tra le diverse forze dell’Ordine e la Polizia Locale della Bassa Romagna nella quotidiana opera di presidio e controllo del territorio, a tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza. A tal riguardo il Prefetto ha espresso apprezzamento al Sindaco, anche nella sua veste di delegato alla Sicurezza, al Comandante Neri e agli altri operatori della Polizia Locale della Bassa Romagna per la competenza, la professionalità e la preziosa e ampia collaborazione sempre dimostrate.

In merito al comportamento tenuto dagli operatori nell’occasione in cui gli sono state comminate le sanzioni, il Sindaco Bassi ha commentato “è importante che gli agenti contestino le infrazioni nel massimo rispetto degli automobilisti fermati, come sono sicuro normalmente accada. Non posso che essere sorpreso dall’atteggiamento del Sulpl, unico sindacato che attraverso la ricerca della massima visibilità intende acquisire spazi di rappresentatività, senza rendersi conto che tutto questo getta discredito su degli agenti che svolgono con grande difficoltà il loro lavoro. In merito ai messaggi a me attribuiti e pubblicati dalla stampa locale nei giorni scorsi, vorrei chiarire che sono stati inviati in una chat interna privata, di cui tra l’altro non fanno parte gli agenti che hanno elevato la sanzione. Si è trattato di un banalissimo sfogo, come può capitare a chiunque. Sono i modi di chi non ha mai inteso essere rappresentato come un maestro di galateo dall’aplomb inglese e dai modi aristocratici, ma piuttosto come un uomo d’azione, sempre disponibile e presente. Ed è questo che sono”.