Incontro sui pannolini lavabili a Cervia

In un mondo che non può permettersi più sprechi, è importante per ognuno di noi dare un contributo alla riduzione dei consumi e alla sostenibilità ambientale. Un appuntamento pensato per le neomamme sensibili alle tematiche ambientali è l’incontro introduttivo sull’uso dei pannolini lavabili a cura di Mery Liberatore che si terrà alla sala Malva nord (Via dei Papaveri 43, Cervia) sabato 17 ottobre dalle 10.00 alle 12.00. Per informazioni e iscrizioni: SeiDonna 0544.979.266 / seidonna@comunecervia.it