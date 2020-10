Massa Lombarda: vandalizzata la panchina rossa contro la violenza sulle donne

L’informazione è stata data poco fa dal Comune di Massa Lombarda: “È sempre una brutta notizia quando non c’è il rispetto dei beni comuni, né dei messaggi sociali che questi possono incarnare: è stata danneggiata la panchina rossa di via Marmirolo, voluta e inaugurata lo scorso anno da UDI Massa Lombarda e Amministrazione Comunale, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Ne saranno presto rispristinati l’uso e la piena funzionalità, con l’augurio che questo tipo di episodi non facciano più parte della nostra comunità”