Una donna è stata aggredita e picchiata da un uomo – il suo compagno o marito – oggi sabato 17 ottobre, alla prima periferia di Ravenna, in via Staggi. Il fatto è accaduto intorno alle 11, in una piccola proprietà agricola nel tratto di strada che va da via Canale Molinetto a Porto Fuori. Al 112 è arrivata una segnalazione su una donna vittima di violenze da parte di un uomo. Sul luogo si sono subito recati i Carabinieri di Ravenna, che hanno infatti trovato la donna, 36 anni, italiana, in stato di shock per le percosse subite da parte del compagno o forse marito, serbo, di alcuni anni più giovane di lei, noto agli inquirenti per dei precedenti penali. Alla vista degli uomini dell’arma l’uomo si è dato alla fuga nei campi. La donna è stata soccorsa dal 118 e portata in ospedale in codice giallo: portava addosso diversi segni – ematomi – causati probabilmente dai colpi ricevuti con un corpo contundente, forse un bastone. L’aggressione è stata violenta, la donna pare sia stata colpita selvaggiamente. Non è in pericolo di vita. Le ricerche dell’aggressore sono ancora in corso. Sul posto anche il nucleo investigativo operativo e un elicottero dei Carabinieri.

