Incidente sulla Ravegnana: motociclista finisce fuori strada a Roncalceci

Intorno alle 16 di oggi pomeriggio, sabato 17 ottobre, un motociclista è finito fuori strada nel tratto di via Ravegnana a Roncalceci, mentre percorreva la strada in direzione Forlì-Ravenna. L’uomo, rovinato sull’asfalto, è stato subito soccorso dai sanitari del 118, che lo hanno trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena in codice di media gravità. Sul posto anche la Municipale per i rilievi del caso.

Foto 2 di 2