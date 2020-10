Domenica 18 ottobre, intorno alle 13.30, a Glorie di Bagnacavallo s’è sviluppato un incendio che ha distrutto interamente un’abitazione sita lungo via Glorie. A scatenare l’incendio il fuoco proveniente dal caminetto acceso dalla coppia residente nella dimora, due anziani pensionati ottuagenari. Con molta probabilità, tizzoni ardenti sono fuoriusciti dal caminetto scatenando un incendio devastante. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con cinque autobotti, un mezzo dotato di scala e un camion trasportante le bombole. I sanitari del 118 hanno raggiunto il luogo dove si è sviluppato l’incendio per soccorrere gli anziani mentre, per i rilievi di rito, sono intervenuti la Polizia locale della Bassa Romagna e i Carabinieri di Lugo. Via Glorie è stata chiusa al traffico per permettere gli interventi necessari delle forze recatesi sul posto. Essendo la dimora andata alle fiamme vicino alla centrale elettrica s’è resa necessaria anche la presenza di una squadra di tecnici Enel. Attualmente una ventina di famiglie residenti in zona non hanno luce elettrica a causa dei danni riportati dalla centrale.

