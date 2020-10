A Ravenna 53 positivi, 22 sintomatici, con i 17 casi di Alfonsine già segnalati ieri. In Regione 552 casi con 8.000 tamponi

LA SITUAZIONE REGIONALE, OGGI 19 OTTOBRE 2020 – Oggi in Regione con circa 8.000 tamponi si registrano 552 casi positivi in più rispetto a ieri (erano 526 ieri sul giorno precedente mille tamponi in più), di cui 256 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. L’età media dei nuovi positivi è di 45,8 anni. Dall’inizio della pandemia i casi complessivi in Regione sono 41.410.

Questa la situazione nelle province: Bologna (160), Reggio Emilia (51), Ferrara (32), Modena (84), Piacenza (29), Rimini (74), Ravenna (53), Forlì 38.

A Bologna, su 145 nuovi casi, 55 hanno effettuato il tampone per presenza di sintomi, 55 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti mentre su 35 casi sono in corso le verifiche. In provincia di Modena, su 84 nuovi positivi, 31 sono contatti di casi noti, 10 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 4 sono di rientro dall’estero (Polonia, Spagna, Tunisia, Egitto), mentre di 39 casi è in corso la ricerca epidemiologica. In provincia di Reggio Emilia sono 51 i nuovi casi: 28 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 21 hanno effettuato il tampone per presenza di sintomi, 2 sono stati diagnosticati al ritorno dall’estero (Russia e Marocco). A Piacenza e provincia sono 29 i nuovi casi: 12 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 4 hanno effettuato il tampone per presenza di sintomi, 4 hanno eseguito spontaneamente il test, 4 sono stati individuati grazie agli screening in ambito ospedaliero e 2 attraverso i controlli sulle categorie più a rischio; 2 sono di rientro dall’estero (Albania) e di 1 l’indagine epidemiologica è ancora in corso.

A Rimini, su 74 nuovi positivi, 32 sono stati individuati per presenza di sintomi, 40 in quanto contatti di casi già noti, per la maggior parte all’interno di focolai familiari, e 2 di ritorno dall’estero (Ucraina e Senegal).

A Ravenna, su 53 nuovi casi, 6 hanno effettuato il tampone per presenza di sintomi, 24 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti prevalentemente in ambito familiare, 17 diagnosticati grazie agli screening per le categorie più a rischio, 3 attraverso i controlli negli ospedali, 3 hanno effettuato il tampone al rientro dall’estero (2 dalla Romania e 1 dalla Nigeria), 1 infine ha eseguito volontariamente il test.

A Forlì su 38 nuovi positivi, 13 hanno effettuato il tampone per presenza di sintomi e 23 in quanto contatti di casi positivi già noti, di cui 3 in ambito lavorativo e 2 in ambito familiare, mentre di 2 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

I DECESSI – Si registrano 3 nuovi decessi: 2 a Ferrara e 1 a Bologna.

I CASI ATTIVI – I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, continuano a crescere e oggi sono 9.670 (+ 507 rispetto a ieri).

LE PERSONE RICOVERATE – I pazienti in terapia intensiva diventano 70 (+ 3), mentre i ricoverati negli altri reparti Covid sono 481 (+ 42).

Le 70 persone ricoverate in terapia intensiva sono così distribuite: 7 a Piacenza (uno in meno di ), 4 a Parma (uno in meno rispetto a ), 3 a Reggio Emilia (+1 rispetto a ), 8 a Modena (stabile rispetto a ), 31 a Bologna (1 in più di ) e 1 a Imola (stabili rispetto a ), 3 a Ferrara (+1 rispetto a ); 2 a Ravenna (stabile rispetto a ), 3 a Forlì (+1 rispetto a ), 2 a Cesena (numero invariato rispetto a ) e 6 a Rimini (1 in più di ).

LE PERSONE IN ISOLAMENTO – Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 9.119 (+ 462).

I GUARITI – Le persone complessivamente guarite hanno raggiunto quota 27.222 (+ 41).

I CASI PER PROVINCIA Questi i casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi:

8.267 a Bologna e Imola (+ 160, di cui 80 sintomatici)

a (+ 160, di cui 80 sintomatici) 6.508 a Reggio Emilia (+ 51, di cui 44 sintomatici)

a (+ 51, di cui 44 sintomatici) 5.756 a Modena (+ 84, di cui 44 sintomatici)

a (+ 84, di cui 44 sintomatici) 5.671 a Piacenza (+ 29, di cui 14 sintomatici)

a (+ 29, di cui 14 sintomatici) 4.798 a Parma (+ 16, di cui 5 sintomatici),

a (+ 16, di cui 5 sintomatici), 3.232 a Rimini (+ 74, di cui 41 sintomatici)

a (+ 74, di cui 41 sintomatici) 2.081 a Ravenna (+ 53, di cui 22 sintomatici)

a (+ 53, di cui 22 sintomatici) 1.901 a Ferrara (+ 32, di cui 5 sintomatici)

a (+ 32, di cui 5 sintomatici) 1.818 a Forlì (+ 38, di cui 27 sintomatici)

a (+ 38, di cui 27 sintomatici) 1.378 a Cesena (+ 15, di cui 14 sintomatici)

L’informativa della autorità ravennati sulla giornata del 19 ottobre

In provincia di Ravenna si sono registrati 53 casi: 27 maschi e 26 femmine; 31 asintomatici e 22 con sintomi, 51 in isolamento domiciliare (compresi 13 anziani della Casa residenza per anziani Boari di Alfonsine), 2 ricoverati a seguito di screening pre-ricovero. Nel dettaglio: 6 pazienti sporadici per sintomi; 23 per contact tracing di cui la maggior parte familiari; 3 per rientro dall’estero (2 Romania e 1 Nigeria); 3 per screening pre-ricovero; 17 per screening legati a categorie a rischio di cui 14 ospiti della Casa residenza anziani e 3 operatori socio-sanitari della Cra stessa (di cui abbiamo già parlato ieri pomeriggio); 1 a seguito di test volontario positivo. non risultano comunicati decessi bensì 24 guarigioni complete. I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel ravennate, aggiornati alla mattinata di , sono dunque 2.081, la cui distribuzione per comune risulta la seguente: