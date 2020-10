Beccato in centro a Faenza con uno spinello. In casa aveva marijuana, bilancino e 1300 euro. Due fratelli nei guai

Nel corso del weekend, durante un normale servizio di controllo del territorio, i militari del Nucleo Operativo e del Radiomobile di Faenza si sono recati in centro, ove, nell’occasione, hanno controllato anche il rispetto delle misure anti-covid.

I Carabinieri hanno deciso di fermarsi in centro, dove erano presenti diversi ragazzi. Alle pattuglie si è aggiunta anche l’unità cinofila della Guardia di finanza di Ravenna, che ha segnalato un ragazzo faentino 22enne che alla vista dei militari, ha fatto cadere a terra uno “spinello”. Nelle immediate vicinanze, è stato trovato un borsello contenente 1,74 grammi di marijuana. I militari hanno quindi deciso di estendere la perquisizione anche all’abitazione di residenza in Faenza.

Nel domicilio del ragazzo era presente il fratello più piccolo, di 18 anni, il quale, alla vista dei militari è apparso immediatamente molto nervoso, con eloquio impacciato, farfugliante. I militari hanno percepito un forte odore, tipico della marijuana, come se il giovane la occultasse addosso.

Durante la perquisizione personale al 18enne è stato rinvenuto di un involucro in cellophane di grammi 11, occultato negli slip, che ha consegnato senza esitazione. La perquisizione si è estesa al garage dell’abitazione, dove, all’interno di un borsone, è stata riscontrata la presenza di 3 involucri in cellophane con marijuana del peso di 11 grammi, un bilancino di precisione, una macchina per sottovuoto, un rotolo di cellophane.

Sempre all’interno del garage, sopra una mensola, è stato trovato un bicchiere di vetro che conteneva sostanza vegetale per un peso di 10 grammi. Sul balcone dell’abitazione, all’interno di un mobile, era custodita un’ulteriore sostanza stupefacente del peso di 6 grammi. Infine, all’interno della sua camera da letto, custoditi e occultati nell’armadio di sua pertinenza vi era un’ingente somma di denaro in banconote da vario taglio corrispondente a 1.350 euro.

Al termine della perquisizione, sentito il pm di turno, D.ssa Silvia Ziniti, il 18enne è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio (art.73 DPR 309/90) e collocato agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. Nella mattinata odierna il GIP, D.ssa Cecilia Calandra, ha convalidato l’arresto, disposto l’immediata liberazione e applicato nei confronti del soggetto l’obbligo di dimora nel comune di Faenza e il divieto di uscire dalla propria abitazione dalle 21 alle 7.

Il fratello 22enne, invece, è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti e detenzione di sostanze per uso personale. Nell’occasione del controllo sono stati segnalati come assuntori anche altri tre ragazzi, 2 sedicenni e 1 diciassettenne, perché in possesso di marijuana e hashish.