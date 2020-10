Sono gravissime le condizioni di una donna di 44 anni che questa mattina attorno alle 9 è stata investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in via Fornace a Fusignano. A travolgerla, una Fiat Punto, guidata da un uomo di 77 anni.

È possibile che l’investitore sia stato distratto da un camion per lo spurgo, fermo per effettuare il proprio servizio, sulla stessa corsia di marcia della Punto. Di certo il camion non ha però ostacolato la visuale del guidatore, essendo posizionato subito dopo le strisce pedonali.

Foto 2 di 2



Sul posto si sono precipitati i soccorritori del 118 con un’ambulanza e l’auto con il medico a bordo, che sono rimasti quasi un’ora con la vittima, nel tentativo di stabilizzarla, prima del trasporto all’ospedale Bufalini di Cesena.