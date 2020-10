Il sindaco di Ravenna sul nuovo DPCM: “È uno scaricabarile sui sindaci. Misura inapplicabile. Metodo vergognoso”

In merito alle nuove disposizioni per contrastare la diffusione del Corona-virus annunciate ieri sera, domenica 18 ottobre, dal Premier Conte, il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale, ha espresso la propria opinione in un post pubblicato, a notte fonda, sulla propria pagina Facebook e insolitamente duro. Un post in cui, senza mezzi termini, palesa la propria contrarietà allo “scaricabarile” generato dal nuovo DPCM: “Metodo vergognoso. Misura inapplicabile” dice de Pascale.

“Come Sindaci da ormai otto mesi cerchiamo di fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità per gestire chiusure, riaperture, contenimento del virus, controlli, aiuti economici, politiche sociali, edilizia scolastica e quant’altro” scrive de Pascale. “Questa mattina alle 10 (ieri, ndr), insieme al Presidente Decaro, siamo stati 3 ore in riunione con Governo e Regioni sul nuovo DPCM. Non una parola ci è stata anticipata rispetto allo “scaricabarile” ai Sindaci sul coprifuoco alle 21 che dovremmo stabilire nelle vie e nelle piazze delle città, che Conte ha annunciato a sorpresa questa sera” spiega il primo cittadino, sottolineando che “la misura, così come è scritta è inapplicabile, ma soprattutto è vergognoso il metodo utilizzato. Va ritirata immediatamente”.

Le proteste sollevate dai Sindaci di tutto il Paese avrebbero costretto il Governo a correre ai ripari, apportando una modifica al DPCM, proprio nell’articolo 1 del Decreto ed eliminando la dicitura “i sindaci”, rendendo così poco chiaro su chi cadrà la responsabilità di stabilire “il coprifuoco in piazze e strade a partire dalle 21”. Prosegue Michele de Pascale sempre su Facebook in risposta a una cittadina: “Vergognoso perché convocarci d’urgenza domenica mattina e non dirci nulla e poi adottare il provvedimento la sera dà l’idea della mala fede. Per altro, accortisi dell’errore a seguito delle proteste, hanno lasciato il provvedimento ma togliendo la dicitura “i sindaci”. Quindi il potenziale coprifuoco selettivo rimane, ma non è chiarito chi lo deve disporre. Nessuno ha voglia di fare polemiche inutili, ma il metodo usato nella prima fase (che ha dato buoni risultati) non era questo” conclude il sindaco di Ravenna.