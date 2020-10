Preso l’aguzzino della donna picchiata in via Staggi: l’avrebbe segregata per giorni

Come riporta la cronaca odierna de Il Resto del Carlino edizione di Ravenna è stato arrestato l’uomo – un serbo – che aveva segregato e picchiato selvaggiamente la sua compagna italiana di 36 anni in un piccolo fondo agricolo alle porte di Ravenna, in via Staggi. Come sappiamo, sabato mattina è scattato l’allarme quando qualcuno ha avvertito il 112 che una donna veniva picchiata in una casa, alla prima periferia della città. I carabinieri subito intervenuti hanno trovato una donna in condizioni pietose, l’hanno soccorsa e portata in ospedale dove la donna è stata curata: la prima diagnosi è stata di tre settimane. Le ferite inflitte dall’uomo sono serie, ma lei non è in pericolo di vita. Il suo aggressore – il suo compagno, o per meglio dire il suo aguzzino – l’avrebbe segregata per diversi giorni, legata con filo elettrico, tenuta al freddo e picchiata con bastoni di legno e tondini di ferro. Sembra che la donna avesse anche tagli sulle braccia oltre che alcune costole rotte. L’uomo, 30enne, era già ricercato per precedenti. Si era dato alla fuga ma è stato preso nel pomeriggio di sabato. Ora è in carcere.