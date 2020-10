Il Ministero dei Trasporti da ragione a Fiab Faenza: le barriere sulle piste ciclopedonali sono illegittime, vanno tolte

A giugno 2020 Fiab Faenza ha presentato ricorso contro l’Unione della Romagna Faentina, per le barriere parapedonali poste a Faenza, sulle ciclopedonali di Via Marconi e via Modigliana, posizionate a marzo 2020, in pieno lockdown. Tali barriere, come più volte evidenziato dalla Fiab, interrompono la continuità delle ciclopedonali intralciando bici e cargobike, per favorire le auto che provengono da passaggi carrabili privati (in via Modigliana) e da una strada laterale senza precedenza (su via Marconi).

“Sono ostacoli pericolosi ed illegittimi – affermano da Fiab – e non sono previsti dal Codice della Strada. Neppure l’ordinanza 73/2020 dell’URF, di fatto, li nomina. Su Via Modigliana ci sono un totale di 16 barriere su un tratto di circa 300 metri, senza neppure un’ordinanza a motivarli, che restringono la ciclabile a tal punto da rendere disagevole e pericoloso il passaggio di bici cargo o con carrellino, spingendo i ciclisti sul limite esterno non protetto della ciclabile, il tutto per favorire il passaggio motorizzato dei proprietari delle ville. Assurdo, no? Nonostante i nostri solleciti, la passata Amministrazione non ci ha mai voluto ascoltare. Abbiamo quindi fatto ricorso al Ministero dei Trasporti, insieme a privati cittadini danneggiati (genitori di bimbi piccoli, disabili, anziani..). Dopo appena 3 mesi, il Ministero dei Trasporti ha accolto il nostro ricorso!”.

“Vogliamo ringraziare l’avvocato Jacopo Michi, di Firenze, esperto di questioni di ciclabilità, disponibile, appassionato e competente, che ci ha seguito passo dopo passo – aggiungono -. Questa sentenza farà giurisprudenza in tutta Italia, perché sempre più spesso vengono installate barriere per ostacolare i ciclisti.

La sentenza del Ministero è infatti molto dura”.

Questo uno stralcio del dispositivo:

“L’Unione della Romagna Faentina ha travalicato i limiti del proprio potere discrezionale, laddove ha inteso interrompere il percorso ciclabile pedonale con l’installazione di dispositivi senza adottare il dovuto provvedimento esplicito…. L’ordinanza dirigenziale n.73/2020 risulta illegittima per eccesso di potere, in quanto il mezzo utilizzato per realizzare l’intervento di rallentamento dei velocipedi, consiste nell’installazione di barriere/archetti con modalità non consentite…(e’) ritenuto illegittimo l’operato dell’URF, che ha esteso l’operatività spaziale (…) anche su strade non contemplate dall’ordinanza stessa. Per i motivi esposti il ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, proposto dal signor Samuele Diversi in qualità di rappresentante Fiab Faenza, avverso l’illegittimo posizionamento di barriere parapedonali/dissuasori sul percorso ciclopedonale di via Modigliana, e avverso l’ordinanza dirigenziale n. 73/2020 (su via Marconi ndr), è accolto”.

“Il Comune ora è obbligato a togliere le barriere a meno che non voglia fare ricorso al Tar – concludono da Fiab -. Ci auguriamo che questa nuova Amministrazione, eletta a settembre, non metta più ostacoli sulle ciclabili, e in corrispondenza di intersezioni pericolose, si adoperi per rallentare/fermare le auto con dossi, cuscini berlinesi, ecc…Ci auguriamo che d’ora in poi il Comune ci consulti e ascolti i nostri suggerimenti, tramite la Consulta della Bicicletta e della Mobilità sostenibile (promessa dal Sindaco Massimo Isola)”.

Dall’associazione fanno sapere che nonostante la vittoria, non è previsto il rimborso per le spese legali sstenute e quindi la raccolta fondi continua: chi vuole può contribuire, maggiori dettagli sono disponibili sulla pagina FB Fiab Faenza.