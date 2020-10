Inseguimento “da film” lungo l’Adriatica su due auto rubate. La Polizia ferma uno dei malviventi

Scene da film americano, con inseguimento, tamponamento ed infine cattura del malvivente. E’ quanto è accaduto lungo l’Adriatica, tra Ravenna e Alfonsine, nella notte tra lunedì 19 e martedì 20 ottobre. Tutto ha avuto inizio quando il sistema di telecamere di controllo, ha segnalato la targa di un’autovettura rubata.

I carabinieri si sono messi alla ricerca dell’auto, individuata lungo l’Ss16 tra Alfonsine e Mezzano. A poca distanza è stata notata una seconda auto, anch’essa rubata ma al segnale di alt, da parte delle forze dell’ordine, le due auto hanno tentato la fuga, dividendosi.

Una, inseguita dai carabinieri, è finita dopo poco in un fosso a lato strada, e il guidatore è riuscito a far perdere le proprie tracce. L’altra ha proseguito la corsa in direzione Ravenna, inseguita dalle volanti della Polizia.

A causa della forte velocità l’auto rubata è finita contro un camion e poi contro il guard rail, e a quel punto è stata bloccata dalle auto della Polizia. Il malvivente alla guida, dopo un breve inseguimento a piedi, è stato fermato e arrestato.

Durante l’inseguimento due volanti sono state danneggiate e due poliziotti sono rimasti leggermente feriti. Per entrambi prognosi di 8 giorni.