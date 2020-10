Ravenna, GiovinBacco è confermato come mostra del vino di Romagna nei 4 palazzi e in sicurezza, e come tour in 36 ristoranti

Slow Food Ravenna e Tuttifrutti, organizzatori della manifestazione GiovinBacco Stilnovo 2020, dopo attenta valutazione del Dpcm 18 ottobre 2020 e d’intesa con le Autorità locali, hanno deciso di “confermare lo svolgimento dell’evento con una formula rimodulata rispetto a quella già comunicata, per ottemperare al massimo grado alle misure di sicurezza che l’emergenza sanitaria, le norme nazionali e, non ultimo, il senso di responsabilità individuale e collettivo richiedono in questa fase”.

GiovinBacco è quest’anno una mostra enologica – cui partecipano le cantine romagnole con le loro migliori produzioni – con somministrazione temporanea del vino. Le cantine sono ospitate in 4 luoghi diversi – Palazzo Rasponi dalle Teste, Biblioteca Classense, Palazzo dei Congressi e Mercato Coperto Ravenna – con accesso su prenotazione, con posti limitati e regolamentati ora per ora e con l’adozione di tutte le misure di sicurezza (misurazione della temperatura all’ingresso; distanziamento; mascherine; gel igienizzante; consumazione al tavolo), con la sorveglianza per evitare assembramenti. Gli orari di apertura sono venerdì 23 ottobre dalle 17 alle 21, sabato 24 dalle 11 alle 21 e domenica 25 dalle 11 alle 21. Le prenotazioni sono possibili sul sito www.giovinbacco.it, sul portale Ravenna Experience, allo IAT di Piazza San Francesco e al capanno allestito in Piazza del Popolo.

Per la buona tavola, da sempre gemellata con il vino di Romagna, GiovinBacco quest’anno invita il pubblico a richiedere il piatto GiovinBacco e il vino di Romagna in un tour gastronomico nei 36 ristoranti che hanno aderito a “Il Piatto GiovinBacco” edizione 2020 (vedi l’elenco sotto).

Non ci saranno quest’anno manifestazioni all’aperto. Sono perciò cancellati gli allestimenti e gli appuntamenti enogastronomici in Piazza Kennedy, in Piazza Garibaldi, in Piazza XX Settembre, così come è cancellato il mercato di Madra della domenica, nelle vie Mario Gordini e Corrado Ricci.

La Bottega del Vino, con la vendita del vino a scopo benefico, a cura del Lions Club Ravenna Bisanzio è confermata, ma non si terrà più in Piazza XX Settembre bensì sarà ospitata all’interno del Mercato Coperto di Ravenna in Piazza Andrea Costa.

La cena finale di Slow Food in programma lunedì 26 ottobre al Ristorante Ca’ del Pino si terrà con il limite massimo di 30 partecipanti e con la disposizione di massimo 6 persone per tavolo. Nel corso della serata sarà consegnato il riconoscimento del Pidocchio o Cozza d’Oro (È bdòcc d’ör) a Oscar Turroni in qualità di Presidente del Gruppo Culturale Civiltà Salinara di Cervia.

I 36 ristoranti aderenti a “Il Piatto GiovinBacco” 2020

RAVENNA CITTÀ

Al Cairoli – Via Cairoli, 16 – Tel. 0544.240326

Antica Bottega di Felice – Via Ponte Marino, 23/25 – Tel. 0544.240170

Ca’ del Pino – Via Romea Nord, 295 – Tel. 0544.446061

Ca’ de Vèn – Via Corrado Ricci, 24 – Tel. 0544.30163

Ceccolini Bio – Via D’Azeglio, 3/C – Tel. 0544.217700

Cucina del Condominio – Via Oberdan, 36 – Tel. 327.6803847

Essenziale Bistrot – Via Trieste, 235 – Tel. 349.5588200

Fricandò Cucina del Territorio – Via Maggiore, 7 – Tel. 0544.212176

I Furfanti – Via Paolo Costa, 1 – Tel. 0544.219707

Il Mare di Felice – Via P. Matteucci, 2 – Tel. 0544.202453

Il Roma – Piazza del Popolo, 17 – Tel. 0544.36958

I Passatelli 1962 Osteria del Mariani – Via Ponte Marino, 19 – Tel. 0544.215206

Mercato Coperto Ravenna – Piazza Andrea Costa, 2 – Tel. 0544.244611

Naïf – Via Candiano, 34 – Tel. 0544.422315 / 0544.423638

Osteria dei Battibecchi – Via della Tesoreria Vecchia, 16 – Tel. 0544.219536

Osteria del Tempo Perso – Via Gamba, 12 – Tel. 0544.215393

Osteria Il Paiolo – Piazza Luigi Carlo Farini, 5 – Tel. 0544.34238

Ristorante al 45 – Via Paolo Costa, 45 – Tel. 0544.1821160

Ristorante Alexander – Via Borgo del Pignataro, 8 – Tel. 0544.212967

Ristorante Cappello – Via IV Novembre, 41 – Tel. 0544.219813

Ristorante La Gardèla – Via Ponte Marino, 3 – Tel. 0544.217147

Ristorante Pizzeria Babaleus – Vicolo Gabbiani, 7 – Tel. 0544.216464

Ristorante Pizzeria Radicchio Rosso – Via Stradone, 74 – Tel. 0544.432288

Trattoria al Cerchio – Via Cerchio, 13 – Tel. 0544.217396

MARINA DI RAVENNA

Ristorante Alma – Viale delle Nazione, 468 – Tel. 0544.530284

Sugo Bistrot – Viale delle Nazioni, 152 – Tel. 380.4709140

PUNTA MARINA TERME

Ristorante Pizzeria Molinetto – Via Sinistra Canale Molinetto, 139/B – Tel. 0544.430248

FOSSO GHIAIA

Ristorante La Campaza – Via Romea Sud, 395 – Tel. 0544.560294

SAN MICHELE

Ristorante Al Boschetto – Via Faentina, 275 – Tel. 0544.414312

SAN ROMUALDO

Taverna San Romualdo – Via Sant’Alberto, 364 – Tel. 0544.483447

CAMERLONA – MEZZANO

Ristorante da Coa – Via Carrarone Chiesa, 29/A – Tel. 0544.521661

Ustarì di 2 Canton – Via Piangipane, 6 – Tel. 0544.521490

CERVIA

Officine del Sale – Via Evangelisti, 2 – Tel. 0544.976565

LUGO

Konnubio Caffè e Cucina – Via Foro Boario – Tel. 0545.900555

Ristorante Ala d’Oro – Via Matteotti, 56/2 – Tel. 0545.22388

GRANAROLO FAENTINO

Ristorante La Madia – Via Garibaldi, 12/A – Tel. 0546.41081

GiovinBacco è realizzato da Tuttifrutti e Slow Food con il patrocinio e la compartecipazione del Comune di Ravenna, con il sostegno della Regione, di APT Emilia-Romagna, di Visit Romagna, dell’Enoteca Regionale di Dozza, nonché con la collaborazione di numerosissimi soggetti pubblici e privati, fra cui Ravenna Incoming e Lions Club Ravenna Bisanzio.

GIOVINBACCO 2020 STILNOVO – RAVENNA 23 / 24 / 25 OTTOBRE

INFO 339.4703606 / 0544.509611

www.giovinbacco.it / facebook.com/giovinbacco / instagram.com/giovinbacco_sangioveseinfesta