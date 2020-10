Scontro all'incrocio nel ravennate: anziano 82enne in ospedale

Questa mattina, intorno alle 11,30, all’incrocio tra via Sant’Alberto e via Guiccioli, poco prima di Sant’Antonio nel ravennate, è avvenuto uno scontro tra un camioncino che viaggiava su via Sant’Alberto e un’auto condotta da 82enne che percorreva via Guiccioli. Quando l’anziano si è immesso sulla via, è stato centrato sulla fiancata dal camioncino. L’82enne, che ha avuto la peggio nell’impatto, è stato soccorso dai sanitari del 118, giunti sul posto con ambulanze e elicottero, coadiuvati nei soccorsi dai vigili del fuoco, che hanno aiutato i soccorritori a estrarre l’anziano rimasto incastrato nell’abitacolo della vettura. Una volta estratto, l’anziano è stato trasportato d’urgenza al Bufalini di Cesena. Sul posto anche la Municipale per i rilievi del caso e per gestire la circolazione.

