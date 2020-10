Ufficio postale di Barbiano. Marco di Maio: “Servizio necessario, se serve chiederemo al Governo di intervenire”

“Ho interpellato Poste Italiane direttamente affinchè si faccia carico della questione e, se si renderà necessario, interesseremo direttamente anche il Governo che è socio di riferimento dell’azienda”. Lo afferma il deputato romagnolo Marco Di Maio a seguito delle numerose segnalazioni ricevute a proposito della riduzione del servizio postale a Barbiano, nel comune di Cotignola.

“Il servizio postale a Barbiano va garantito anche se i numeri di bilancio riducono i ricavi economici a favore dell’azienda – afferma -. Non sono tollerabili i ritardi che si stanno registrando nella conseguenza degli atti giudiziari e le imprecisioni e irregolarità che si registrano negli avvisi di giacenza con la comunicazione di turni di apertura che non vengono garantiti. Oltre a tutto questo, in periodo di pandemia e con la facilità di trasmissione del virus che si sta riscontrando in queste ultime settimane, è davvero fuori luogo creare lunghe file d’attesa nell’unica mezza giornata di apertura settimanale. Oltre a creare disagi, espongono anche a un rischio potenziale che va evitato”.