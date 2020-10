Covid a Ravenna: 52 positivi, 22 sintomatici, 1 ricovero, 2 in meno in terapia intensiva. In Regione 889 casi con oltre 16 mila tamponi

LA SITUAZIONE REGIONALE, OGGI 22 OTTOBRE 2020 – Oggi in Regione con circa 16.200 tamponi si registrano 889 casi positivi in più rispetto a ieri (erano 671 ieri sul giorno precedente ma con mille tamponi in più), di cui 486 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. L’età media dei nuovi positivi è di 46,2 anni. Dall’inizio della pandemia i casi complessivi in Regione sono 43.477. La provincia con più contagi è quella di Bologna (266), a seguire Reggio Emilia (114), Rimini (86), Modena (84), Parma (76), Piacenza (75), Ferrara (57), Ravenna (52), l’area di Cesena (43), il territorio di Forlì (36).

I DECESSI – Si registrano 6 nuovi decessi in Emilia, nessuno in Romagna.

I CASI ATTIVI – I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, continuano a crescere e oggi sono 11.663 (+ 863 rispetto a ieri).

LE PERSONE RICOVERATE – I pazienti in terapia intensiva restano 86 (come ieri), mentre i ricoverati negli altri reparti Covid sono 636 (+ 40). Le 86 persone ricoverate in terapia intensiva sono così distribuite: 7 a Piacenza (+1 rispetto ), 8 a Parma (invariato rispetto a ), 3 a Reggio Emilia (invariato rispetto a ), 8 a Modena (-2 rispetto a ), 39 a Bologna (1 in più di ), 2 a Imola (invariato rispetto a ), 5 a Ferrara (+2 rispetto a ), 2 a Ravenna (-2 rispetto a ), 4 a Forlì (+1 rispetto a ), 2 a Cesena (numero invariato rispetto a ) e 6 a Rimini (-1 rispetto ).

LE PERSONE IN ISOLAMENTO – Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 10.941 (+ 823).

I GUARITI – Le persone complessivamente guarite hanno raggiunto quota 27.277 (+ 20).

I CASI PER PROVINCIA Questi i casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi:

8.841 a Bologna e Imola (+ 266, di cui 91 sintomatici)

a (+ 266, di cui 91 sintomatici) 6.769 a Reggio Emilia (+ 114, di cui 36 sintomatici)

a (+ 114, di cui 36 sintomatici) 6.019 a Modena (+ 84, di cui 34 sintomatici)

a (+ 84, di cui 34 sintomatici) 5.842 a Piacenza (+ 75, di cui 30 sintomatici)

a (+ 75, di cui 30 sintomatici) 4.987 a Parma (+ 76, di cui 55 sintomatici),

a (+ 76, di cui 55 sintomatici), 3.444 a Rimini (+ 86, di cui 38 sintomatici)

a (+ 86, di cui 38 sintomatici) 2.197 a Ravenna (+ 52, di cui 22 sintomatici)

a (+ 52, di cui 22 sintomatici) 2.021 a Ferrara (+ 57, di cui 33 sintomatici)

a (+ 57, di cui 33 sintomatici) 1.905 a Forlì (+ 36, di cui 28 sintomatici)

a (+ 36, di cui 28 sintomatici) 1.452 a Cesena (+ 43, di cui 36 sintomatici)

L’informativa della autorità ravennati sulla giornata del 22 ottobre

In provincia di Ravenna si sono registrati 52 casi di cui 23 maschi e 29 femmine, 30 asintomatici e 22 con sintomi; 1 ricoverato e 51 in isolamento domiciliare. Nel dettaglio: 30 per contact tracing di cui la maggior parte di origine famigliare; 3 per categorie professionali; 1 per screening prericovero; 13 per sintomi; 3 per rientri dall’estero (1 Marocco e 2 Germania); 2 per test volontario. non risultano comunicati decessi bensì 9 guarigioni complete. I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel Ravennate, aggiornati alla mattinata di , sono dunque 2.197, la cui distribuzione per comune è la seguente: