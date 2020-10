Auto salta precedenza e centra uno scooter: due feriti in via Faentina a Ravenna

È di due feriti di media entità il bilancio dell’incidente stradale verificatosi questa mattina, venerdì 23 ottobre attorno alle 7.45 all’incrocio tra via Dorese e via Faentina. Sembra che lo scooter, con due persone a bordo, scattato il verde al semaforo di via Dorese, sia ripartito attraversando l’incrocio, in direzione via Agro Pontino. Dalla stessa strada proveniva però un’auto che, svoltando a sinistra, non ha visto lo scooter e lo ha centrato in pieno.

Nell’impatto i due motociclisti sono stati sbalzati sull’asfalto, riportando ferite di media gravità, mentre gli occupanti dell’auto non hanno avuto conseguenze di rilievo.

Sul posto si osno precipitati i soccorsi con due ambulanze e un’auto medicalizzata, che hanno valutato di trasferire i feriti all’ospedale Bufalini di Cesena. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale ravennate per i rilievi di rito e per dirigere il traffico che a quell’ora di punta è molto intenso.