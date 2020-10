Faenza, incidente domestico per Davide Cassani: “mi guardo la tappa al Pronto Soccorso”

“Oggi la tappa è talmente bella che me la guardo anche al pronto soccorso. Niente di grave. Incidente domestico.” Così ieri 22 ottobre il CT della nazionale di ciclismo Davide Cassani che ha raccontato poi come abbia riportato lo schiacciamento di 2 dita cercando di uscire con l’auto dal suo garage, nella sua abitazione faentina. Inutile scendere nei particolari. Lo stesso CT ha rassicurato tutti e sdrammatizzato sulle sue condizioni. Un banale incidente che è capitato a molti di noi vuoi per la fretta, vuoi per la disattenzione. Nel suo caso poteva avere anche conseguenze più serie, che per fortuna non ci sono state. Dolorante, Cassani è poi salito in auto e da solo si è recato al Pronto Soccorso di Faenza dove è stato medicato.