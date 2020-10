Si è svolto questa mattina, venerdì 23 ottobre in piazza del Popolo a Ravenna il flash mob organizzato dall’associazione Tangoferoz a.s.d. Ravenna, che ha portato nel salotto buono della città un certo numero di insegnanti e ballerini in protesta contro le normative anticovid contenute nell’ultimo DPCM del 18 ottobre scorso, che vietano la possibilità di ballare in coppia, mettendo così in ginocchio il mondo delle scuole di ballo.

“Manifestiamo per far sentire la nostra presenza e le ragioni di un settore, quello della danza di coppia, che è rappresentato da un considerevole numero di addetti ai lavori, già in grande difficoltà, ma anche di tantissimi appassionati, che si vedono pregiudicati e in parte ingiustamente limitati e discriminati nello svolgimento della loro attività – spiegano.