Tanti ravennati appassionati di auto storiche si sono dati appuntamento ieri pomeriggio attorno alle 18 in piazza Garibaldi per assistere alla sfilata della 1000 Miglia, la “corsa più bella del mondo”, partita ieri da Brescia per tornarci domenica 25, dopo aver toccato vie e piazze di mezza Italia.

Quella di quest’anno è la 38^ edizione della rievocazione della storica corsa disputata dal 1927 al 1957 e della più importante gara di regolarità al mondo di auto storiche che gareggiano su un percorso di circa 1.800 chilometri.

di 43 Galleria fotografica 1000 Miglia 2020 Ravenna









Dopo il passaggio da Ravenna, il corteo di auto ha poi proseguito per Cervia, dove era atteso in serata sotto la Torre di San Michele. Questa mattina la gara è ripartita, direzione Roma.