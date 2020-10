Nessun nuovo positivo nella casa di riposo di Alfonsine. Prof positivo a Ravenna, tampone per 130 studenti

“Nella giornata odierna (ieri 22 ottobre, ndr) non emergono particolari novità per quanto concerne la CRA Boari: mi viene riferito che le condizioni dei positivi siano stabili e che i pazienti siano per la gran parte asintomatici o con sintomatologia lieve. Non vi è notizia di ulteriori positività rispetto a quelle già note. Purtroppo, non ho aggiornamenti riguardanti le persone ricoverate, benché mi si riferisca che dovrebbero essere prossimi alcuni ritorni in struttura, cosa che sarebbe favorevolmente valutabile. Qualora vi siano novità anche su questo fronte, non mancherò di darne notizia. In ogni caso, rammento sempre come queste informazioni vadano valutate con estrema cautela: come dicevo in altre occasioni, il fattore anagrafico e la presenza di pregresse patologie può determinare anche repentini mutamenti della situazione, la quale è sempre in divenire e costantemente monitorata dal personale sanitario. Al di fuori della CRA Boari, per la nostra Città, mi è stato comunicato un caso di positività relativo a persona di rientro da viaggio all’estero. Andando oltre alla nostra situazione locale, obiettivamente seria, i numeri a livello nazionale ci ribadiscono la consueta necessità di adottare quante più precauzioni possibile.” Così il Sindaco di Alfonsine Riccardo Graziani ieri 22 ottobre nel suo report quotidiano su Facebook. Ricordiamo che nella struttura di Alfonsine su 56 anziani ospiti finora sono stati riscontrati 34 positivi, oltre a 4 positivi fra il personale.

Intanto, come riferisce Il Resto del Carlino oggi in edicola, alla scuola media Randi di Ravenna dopo la scoperta di un caso di positività fra i docenti, l’Ausl ha avviato la consueta indagine epidemiologica tracciando tutti i contatti del docente con gli alunni della scuola, circa 130, appartenenti a 5 classi diverse. Tutti i ragazzi sono oggi sottoposti a tampone presso il teatro della scuola. I ragazzi non sono però considerati contatti stretti del docente e non sono costretti alla quarantena, però dovranno indossare la mascherina a scuola anche durante le ore di lezione per due settimane.